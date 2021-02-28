千億騙局？武漢弘芯遣散員工 紫光副總：爛尾結束了！
據財新網等媒體報導，原號稱總投資超過千億人民幣的武漢弘芯半導體製造有限公司徹底玩完。由於復工無望，武漢弘芯已於26日通知全體員工，必須在28日下班前提出離職申請。
綜合媒體報導，武漢弘芯前述通知內容稱，「結合公司現狀，公司無復工復產計畫，經公司研究決定，請全體員工於2021年2月28日下班前提出離職申請，並於2021年3月5日下班前完成離職手續辦理；休假人員可於線上辦理。」
所有遭遣散的員工能否得到補償，目前仍不得而知。武漢弘芯一名員工告訴財新網，「離職方案沒有給出任何配套補償，武漢弘芯高層也未作出任何解釋。」
武漢弘芯2017年11月成立，號稱計畫投資1280億人民幣（約198.7億美元），投入14奈米、7奈米及以下製程的邏輯晶片及先進晶圓封裝，當時還延攬台積電前營運長蔣尚義出任執行長。武漢弘芯並曾於2018年、2019年被湖北省政府列為省級重點建設項目。
但蔣尚義去年11月透過律師發表聲明，宣告他已於2020年6月辭去武漢弘芯董事、總經理、執行長（CEO）等一切職務。
新媒體「36氪」上個月底曾發表一篇詳細的報導，指稱武漢弘芯根本就是「千億芯片大騙局」。
財新網指出，去年11月至今，武漢弘芯股權幾經變更，武漢市東西湖區政府持股接手後，曾計畫在今年6月完成工廠後續基礎設施建設，並同步進行招商引資，但「面對一個土地手續不齊全、廠房沒蓋好又缺乏核心技術團隊的項目，接盤實在需要勇氣」。
對此，紫光集團全球執行副總裁高啟全27日表示，武漢弘芯玩完是「預料中之事」，但他認為，中國政府去年起嚴控半導體製造的投資項目，要求公司必須資金到位、擁有產品技術後，才允許該項目開始找人才，也就是說，以後不會再發生如武漢弘芯這類事件，半導體項目爛尾「結束了！」
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