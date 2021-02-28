千億騙局？武漢弘芯遣散員工 紫光副總：爛尾結束了！

曾被視為是中國發展半導體產業「國家隊」成員之一的武漢弘芯半導體已徹底玩完，將遣散所有員工。（取材自36氪）

據財新網等媒體報導，原號稱總投資 超過千億人民幣 的武漢 弘芯半導體製造有限公司徹底玩完。由於復工無望，武漢弘芯已於26日通知全體員工，必須在28日下班前提出離職申請。

綜合媒體報導，武漢弘芯前述通知內容稱，「結合公司現狀，公司無復工復產計畫，經公司研究決定，請全體員工於2021年2月28日下班前提出離職申請，並於2021年3月5日下班前完成離職手續辦理；休假人員可於線上辦理。」

所有遭遣散的員工能否得到補償，目前仍不得而知。武漢弘芯一名員工告訴財新網，「離職方案沒有給出任何配套補償，武漢弘芯高層也未作出任何解釋。」

武漢弘芯2017年11月成立，號稱計畫投資1280億人民幣（約198.7億美元），投入14奈米、7奈米及以下製程的邏輯晶片及先進晶圓封裝，當時還延攬台積電前營運長蔣尚義出任執行長。武漢弘芯並曾於2018年、2019年被湖北省政府列為省級重點建設項目。

但蔣尚義去年11月透過律師發表聲明，宣告他已於2020年6月辭去武漢弘芯董事、總經理、執行長（CEO）等一切職務。

新媒體「36氪」上個月底曾發表一篇詳細的報導，指稱武漢弘芯根本就是「千億芯片大騙局」。

財新網指出，去年11月至今，武漢弘芯股權幾經變更，武漢市東西湖區政府持股接手後，曾計畫在今年6月完成工廠後續基礎設施建設，並同步進行招商引資，但「面對一個土地手續不齊全、廠房沒蓋好又缺乏核心技術團隊的項目，接盤實在需要勇氣」。

對此，紫光集團全球執行副總裁高啟全27日表示，武漢弘芯玩完是「預料中之事」，但他認為，中國政府去年起嚴控半導體製造的投資項目，要求公司必須資金到位、擁有產品技術後，才允許該項目開始找人才，也就是說，以後不會再發生如武漢弘芯這類事件，半導體項目爛尾「結束了！」