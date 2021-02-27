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應聘要填「戀愛經歷」 南昌公司挨轟…秒認錯

中國新聞組／北京27日電
江西南昌一公司要求應聘者登記戀愛經歷，「應聘人員登記表」顯示「談過幾次戀愛」和「最長的一次多久」兩項信息。（視頻截圖）
江西南昌一公司要求應聘者登記戀愛經歷，「應聘人員登記表」顯示「談過幾次戀愛」和「最長的一次多久」兩項信息。（視頻截圖）

江西南昌一公司要求應聘者登記戀愛經歷，引發侵犯應聘者隱私的質疑。事情曝光後，該公司已致歉認錯，並更改了應聘登記表格。

綜合媒體報導，林女士到江西南昌一公司面試時，發現填寫的應聘人員登記表上，要求應聘人回答「談過幾次戀愛」和「最長的一次多久」兩項信息。林女士認為侵犯其隱私，隨後其把這件事上傳上了網。

涉事企業更改後的「應聘人員登記表」已沒有戀愛經歷信息欄位。（取材自澎湃新聞）
涉事企業更改後的「應聘人員登記表」已沒有戀愛經歷信息欄位。（取材自澎湃新聞）

該公司相關部門負責人表示，填寫戀愛經歷是為了考察情商。但網友卻不領情，指考驗員工情商的辦法有很多種，該公司卻偏偏選擇了最簡單粗暴，而又直接的一種方式。也有網友質疑，雖然說情商對於職場上的溝通和交流非常關鍵，特別是溝通工作多的崗位，對於一個人的情商要求高。但是情商和戀愛經歷沒有絕對正相關的關係，戀愛經歷多，情商就一定高嗎？

律師丁金坤表示，戀愛與否與公司業務本就不相關。在法律上，戀愛經歷是個人隱私，受法律保護。民法典第032條規定，自然人享有隱私權。任何組織或者個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隱私權。丁金坤指出，以招聘方式要求應聘者填寫個人戀愛經歷，是典型的刺探隱私行為。該要求已構成侵權，冒犯了應聘者，根據民法典第1033條「以其他方式侵害他人的隱私權」的規定，應聘者可以依法維權。

隱私 面試

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