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女子冒薄熙來妹妹 詐財300萬元

中國新聞組／北京27日電
黑龍江省七台河市公安局戍企分局通報。（取材自微博）
黑龍江省七台河市公安局戍企分局通報。（取材自微博）

中共前政治局委員薄熙來已經入獄多年，但仍有人涉嫌冒充他的親屬行騙；黑龍江七台河市公安局近日發出通告，對三名男女冒充「原薄姓領導親屬」，以辦理資產解凍名義涉嫌詐騙300萬元，目前已案立案偵查。

財新網報導，這三名騙徒叫張金紅、常淑豔、常雙印，其中張金紅冒充「原薄姓領導」的妹妹，稱自己的資產被國家查封，以需要資金去解凍的名義向大家籌錢，並承諾十倍以上的高收益。

常淑豔、常雙印二人和張金紅相識多年，起初被張金紅矇騙，也是受害人。但在行騙過程中，張金紅發現靠自己的力量有限，於是許諾給常淑豔、常雙印高回報，讓他們加入，「剛開始他們二人以幫助朋友或者藉錢的名義招攬了很多受害人，側面起到了幫兇的效果，但二人在很長一段時間內是不明知這一情況的，只是說人拉人，到時候能多掙錢，大家都開心。後來他們身分有所變化，吸納資金之後二人從中截留下一部分，甚至以此為生。」

據報導，三人自2015年開始在七台河市等地行騙多年，直到去年底才有人報案，警方將三人拘捕。截至目前涉案金額共計300萬元左右，至今仍有部分受害人未辦理報案登記。

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