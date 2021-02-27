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蘋果官網買手機收到過期酸乳！安徽女花萬元後傻了

中國新聞組／北京27日電
劉女士說，拆開盒子後在包裹側面，有幾處疑似破壞的痕跡。（取材自新時報）
劉女士說，拆開盒子後在包裹側面，有幾處疑似破壞的痕跡。（取材自新時報）

安徽合肥劉女士近日控訴，自己花1萬99元（人民幣，下同）在蘋果官網上買了部最新款的手機。收到快遞後拆開一看，裡面竟然是一瓶過期的的蒙牛酸酸乳。

北京青年報報導，劉女士16日在蘋果官方網站上，花費1萬99元買了一部256G金色iPhone12 ProMax手機。「我當時是用微信付款的，收貨地址是我在濱湖區所居住的小區。」

劉女士18日接到快遞配送員的電話，稱手機包裹已經抵達該小區。因自己還在上班不在家，劉女士提出要當面簽收。但快遞員表示可以存放在小區的快遞櫃中，劉女士便沒有再堅持要當面簽收。「因為之前沒出過問題，可能防備心也沒那麼重。」

當天晚上，劉女士回到小區後便從快遞櫃取出包裹。「拿到包裹的時候，沒覺出重量有什麼異常，但是打開一看就蒙了。」劉女士說，包裹裡面沒有手機的蹤影，卻是一盒外表非常骯髒、並已過期的250ml綠色蘋果味蒙牛酸酸乳。

「我是從快遞盒的封條處打開的，當時這盒蒙牛酸酸乳是固定在膠條裡面的。」對快遞盒仔細檢查後，劉女士發現快遞盒的外觀上沒有什麼被破壞的地方，但是拆開盒子後在包裹側面，有幾處疑似破壞的痕跡。同時，快遞盒內的透明固定條有明顯的被暴力拉扯的形變。

當晚劉女士隨即報警，並於次日將情況分別反映給蘋果公司和EMS快遞公司。

合肥市公安局濱湖派出所對劉女士的報案以被盜竊立案處理。EMS快遞公司則回覆：「此事已經全部交由蘋果公司處理，EMS公司不再處理相關問題。」蘋果公司客服也表示，目前正在核實階段。

劉女士稱，她在蘋果官網上買了部最新款手機，收到快遞後拆開一看，裡面竟然是一瓶蒙牛...
劉女士稱，她在蘋果官網上買了部最新款手機，收到快遞後拆開一看，裡面竟然是一瓶蒙牛酸酸乳。（取材自新時報）

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