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一道共牆惹殺機 扔3鄰下樓致2死 湖南男判死

中國新聞組／北京26日電
三名受害者照片。（取材自新京報）
三名受害者照片。（取材自新京報）

湖南邵陽市有兩戶李家、郭家民宅因為修牆、漏水糾紛鬧出人命。李家的太太和家中兩個男孩被鄰居郭男和從自家四樓拋至二樓陽台，造成2死1重傷。邵陽市中級人民法院25日一審以故意殺人罪判處郭男死刑。

新京報報導，被告人郭男和2009年開始建房時與鄰居李男、易女夫妻商量好，兩家房屋毗鄰的牆共用，兩家各出一半修牆的地基，各承擔一半修牆的費用，經核算後易女需要承擔「共垛」費用13270元，易女承諾自己建房時支付。

2015年，易女、李男發現郭男將水管埋在公共牆體靠近李家之處，致李家房屋4樓頂部出現漏水現象，故在郭男索要共垛費用時，易女要求將4樓漏水維修好才能給付。

2020年9月2日，郭男和師傅將李家4樓頂部公共圍欄用鐵皮包好。郭男索要共垛費用未果，兩人在4樓樓頂天台發生爭執並相互推搡，郭男將易女往圍欄外扔，導致她摔至2樓陽台。

10歲兒子聽到母親的喊叫後，帶著2歲的表弟上4樓天台，兩人前後被郭男扔向圍欄外。易女與2歲表弟當場死亡，10歲兒子住進ICU。

據湖南省邵陽市中心醫院出具的一份住院證顯示，2020年9月3日，10歲的兒子被送至醫院神經外科進行治療，被臨時診斷為左額骨凹陷性骨折、頭皮裂傷清創術後、頭皮血腫、右肺挫傷、腰椎骨折，將來有癱瘓可能。

邵陽市中級人民法院25日公開審理此案。57歲的郭男其行為已構成故意殺人罪，故作出判決如下：判處郭某和死刑，剝奪政治權利終身；賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失共計143575.6元。

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