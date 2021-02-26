有積蓄、有房… 27歲武漢男想脫單 求政府「分配對象」

武漢一名27歲的男子日前請求政府「分配對象」給他，還貼上照片與簡介。（取材自北京青年報、瀟湘晨報）

湖北武漢 一名27歲的宋姓男子，日前在武漢城市留言板上以「大齡青年沒對象結婚難」為題提出「訴求」，要求政府幫忙「分配對象」，助自己找到一個善良的女孩。而當地政府「禁止包辦婚姻」的回覆讓這消息衝上熱搜，沒想到因此真的吸引單身女聯繫宋男，一起為「脫單」目標努力。

香港 01報導，宋男20日在武漢城市留言板上介紹自己，他身高174公分，為武漢本地人，大學畢業，上海工作3年有逾25萬元人民幣 積蓄，決定於年內回武漢工作並打算結婚。他並附上一張戴着口罩的自拍照。

對於成家這件人生大事，他強調唯一的要求就是希望找一個善良的女孩，並直言：「想結婚，又沒人和我介紹對象，家裡也著急，我也在努力找，好難啊，求政府和我分配一個吧，家裡有一套新裝修的婚房！三口之家。」

值得一提的是，宋男其實早在去年7月20日就發布了類似文章，當時他指自己有房有車無負債，想結婚惟苦無對象，希望政府部門能就幫忙。當地政府除了回覆禁止包辦婚姻外，還建議宋男日常多接觸異性，大膽追求，也可以通過親友介紹或通過正規的婚姻中介、婚戀網站相親。

兩次留言請求都失敗，宋男表示，自己身邊同事都是男生，平時沒多少機會接觸異性，即使公司工會日常也會想辦法幫忙撮合，他也不在優先級範圍。而他過去也曾想過在相親網站上試試，不過見到太多相親被騙的案例便卻步了。他進一步指，自己連婚房都提前裝修好，這次回武漢就打算好好在當地過日子。

此事也登上微博熱搜，受到不少網友調侃，也有人批評「分配」字眼不妥，也大讚「政府回覆巧妙」。

幸福的是，有看到消息的單身女子在24日當天就主動聯繫媒體希望認識宋男，強調自己今年最大的目標就是「脫單」，也許宋男這回真的能願望成真，且看其是否如政府建議般大膽追求。