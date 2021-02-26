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黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

中國新聞組／北京26日電
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

一條「寶馬車加油站加油加八百還沒加滿」的視頻日前在各大視頻瘋傳，給人一種無辜車主遇上「黑加油站」的感覺，這段幾秒鐘的視頻立即讓山東濰坊一家加油站「火了」，甚至有網友質疑當地監管部門未盡到應有的職責。

北晚新視覺報導，視頻顯示，2月23日，在山東濰坊的一個加油站內，一輛寶馬車正在加油，幾名身穿短袖T恤的男子向加油站工作人員發出質問：「什麼車能加八百多？」「給我加上一千！」「加不了給我呲地上!」當時加油機顯示：金額829.99元，油量181.22升，單價4.58元/升。乍一看，確實給人一種無辜車主遇上「黑加油站」的感覺。一些網站也根據視頻內容整理圖文稿件指責加油站「坑客」行為。

來源：youtube

濰坊市市場監管局據報後，找到視頻中拍攝的的匯豐加油站，並前往實地調查，對所有的加油機進行突擊檢查，檢查結果顯示，所有的加油機都不存在任何問題。

報導指出，加油站站長劉珊想起去年夏天確實發生這樣一件事。當時加油的是另一名工作人員，她突然聽到有人吵嚷，就趕緊跑過來看看出了什麼事。原來一輛車來加油，加了老半天油箱也沒加滿，可加油機卻顯示已經加了180多升，油費800多元。按照常識這根本不可能，劉珊拔出油槍一看，油槍根本不出油，只是斷斷續續地噴氣。劉珊說她當時就意識到是加油機出問題了，連忙向車主道歉。

劉珊回憶，當時車主態度也算好，沒提出任何要求，由於無法斷定到底加了多少油，也沒收錢，最後車主自行駕車離去。劉珊表示，當時只顧忙著解決問題，根本沒有注意到對方拍了視頻。而劉珊更不會想到，有人會將這段拍攝於去年夏天的視頻加上2月23日的時間重新發了出來。

劉珊表示，事發當天，環保部門曾前來檢查壓力管道，當時發現油泵的管道壓力不夠就進行了檢修，誰知檢修完之後密封圈沒有恢復好，導致油料和油氣一起進入了管道，加油機的油槍一開，出來的既有汽油也有油氣。

濰坊市市場監管局與視頻發布者「做你的黑粉」取得聯繫，發布者承認視頻是拍攝於去年，當時加油也確實沒有花一分錢，並不是視頻中所說的「花了800多也沒加滿一箱油」。2月23日，他心血來潮，將舊視頻翻出來後改了時間發了出來，並重新編輯了配音和音效，意識到問題的嚴重性後，他將視頻刪除。

加油站 匯豐

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