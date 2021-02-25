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失戀心情差 柳州女子逛商場劃破20件衣服

中國新聞組／北京25日電
覃女指認其破壞的衣服。(取材自柳州晚報)
覃女指認其破壞的衣服。(取材自柳州晚報)

廣西柳州一名女子因失戀、心情不好，逛商場時竟持刀偷偷劃破20多件衣服，價值逾1.6萬元（人民幣，下同）。近日她已被當地警方抓獲歸案。

柳州晚報報導，當地一家商場服裝店售貨員李女士回憶，今年1月13日開始，他們盤點衣物時發現有四件女裝（兩件羽絨服、兩件夏裝）被人為破壞，衣物均被劃破10至20厘米不等的口子，其中最貴的一件為標價1933元的羽絨服。

他們報警調取店內監控發現，有一名佩戴口罩的中年女士連日來多次進店，不試衣物也不購物，接觸過被破壞的衣服後匆匆離開。李女士說，衣服被惡意破壞，當班的售貨員還要挨賠償。

當地警方表示，事發不只這上述商場服裝店，另有多地服裝店也報警稱，店內接連有衣物被硬物劃爛。

2月23日上午，民警來到具有重大嫌疑的覃姓女子住處，在其家人配合下，最終將覃女抓獲。

據報導，覃女今年46歲，曾因盜竊被公安機關處理。據覃女交代，當時失戀了心情不好，到商場的服裝店試衣服店員的服務態度不好，臉色不好看。於是，她用隨身攜帶的美工刀對售架上的衣服劃口子，破壞完成後徑直離開，把刀丟到商場外的垃圾桶。之後，她繼續「洩憤」，大概有八家服裝店遭殃，被劃爛的衣服共約20件。

覃女指認其破壞的衣服。(取材自柳州晚報)
覃女指認其破壞的衣服。(取材自柳州晚報)
被破壞的衣服。(取材自柳州晚報)
被破壞的衣服。(取材自柳州晚報)
覃女作案過程被拍下。(取材自柳州晚報)
覃女作案過程被拍下。(取材自柳州晚報)

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