流量不再了！小馬雲被解雇送回農村 鑑定二級智殘

「小馬雲」范小勤流量不再，被送回農村。（取材自微博)

來自江西吉安市永豐縣的「小馬雲 」范小勤，因長相酷似阿里巴巴集團創辦人馬雲，一度在網絡上暴紅。近日，有傳其因流量不再，慘遭經紀公司無情解雇，被送回農村。

上游新聞報導，永豐縣殘聯通過范小勤父親范家發的申請，日前為范小勤辦理殘疾證，經專業機構鑑定，范小勤為智力二級殘疾。

據永豐縣殘聯副理事長陳廣聖稱，范小勤辦理殘疾證的第二日，其哥哥范小勇也向縣殘聯申請辦理殘疾證。經鑑定，范小勇為智力三級殘疾，比弟弟輕一點。按照政策，兩兄弟可獲得每月數十元（人民幣 ，下同）的護理補貼和數十元的殘疾生活補助。

陳廣聖表示，范小勤的母親亦有類似智力殘疾，但未有辦理殘疾證，而父親范家發則有肢體殘疾。據了解，永豐縣民政部門已為范小勤全家辦理了低保。

網民對「小馬雲」的遭遇表示同情，紛紛表示，「這是世界在跟他開的玩笑麼？有點殘酷，甚至有點諷刺」、「數十元，是不是感覺很多？」、「利用他賺錢的老闆有沒有違法」、「鬧劇結束了，關愛繼續吧」、「好好的一個孩子，被那些掉進錢眼兒裡的東西搞成了這樣」。

據此前報導，范小勤自2015年被公眾熟知，2017年由保母王雲輝照顧他，當時他的智力已經有問題。范小勤已經回到農村有一個多月，14歲的他因患有矮小症，身高如5歲幼童一般，而且頭髮凌亂、穿着邋遢、身材發胖，連簡單「2+2」也不懂計算。只要見到有人拍攝，范小勤就會熟練地朝鏡頭向觀眾打招呼、做飛吻，然後要拍攝者「給錢」，因為「拍照要收費的」。