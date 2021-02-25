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她眼裡有星星！4歲藏族小卓瑪 純真萌樣暴紅

中國新聞組／北京25日電
4歲藏族小女孩小卓瑪有著圓圓大眼、純真的臉孔，意外在網路上暴紅。(取材自微博)
4歲藏族小女孩小卓瑪有著圓圓大眼、純真的臉孔，意外在網路上暴紅。(取材自微博)

繼丁真之後，再有一名藏族小女孩以「清澈的雙眸、純真的笑臉」亮點走進大眾的視野。近日一段「4歲小女孩站在雪地裡微笑」的影片在網路上暴紅，今年4歲的普布卓瑪（以下稱「小卓瑪」）來自四川省甘孜藏族自治州德格縣馬尼干戈鎮，影片中的小卓瑪身穿羊皮襖，她的圓圓大眼、胖嘟嘟的臉蛋及純真笑臉，都讓不少網友直呼「想抱抱」、「她的眼裡有星星」。 

香港01報導，小卓瑪與爸爸、媽媽、哥哥和妹妹共同居住在當地一個村落，爸爸和媽媽平時照顧家中的40幾頭犛牛，小卓瑪則喜歡唱歌跳舞，一家人其樂融融。小卓瑪的爸爸細落表示，在牧場放牧的他們對網紅沒有什麼概念，看手機的時間不是很多，對早前走紅的丁真都不是很了解，這次小卓瑪的意外走紅也是由當地媒體中心工作人員告知。

據報導，事緣於今年年初一，細落的弟弟帶小卓瑪出去玩耍時，在家附近的公路邊為小卓瑪拍攝了幾段短片，並發布在網路上，小卓瑪立刻在網上暴紅並收穫了大批粉絲，粉絲們紛紛大讚「可愛，雙眼皮長睫毛」、「好可愛啊，雪地之花」、「這種純真美麗的面孔我無法抗拒」、「一個純真的笑容，希望以後不被世俗毀掉」、「小寶貝真的太治癒了，心都要化」。

報導指出，對於網友的關注，細落表示感謝，他還代表小卓瑪歡迎大家到當地玩耍。細落說，小卓瑪直到現在還沒有到過縣城，所以對手機以及外面的許多事物都不知道，平常他們在放牧時，小卓瑪最愛和村裡的小朋友們一起玩耍，唱歌、跳舞、騎馬，吃家鄉的特色食物。

細落還稱，在小卓瑪未走紅之前，他們打算今年9月讓孩子讀幼兒園。如今，小卓瑪走紅網絡，家人的初心沒變，還是計畫讓她在9月進校園。

4歲藏族小女孩小卓瑪有著圓圓大眼、純真的臉孔，意外在網路上暴紅。(取材自微博)
4歲藏族小女孩小卓瑪有著圓圓大眼、純真的臉孔，意外在網路上暴紅。(取材自微博)

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