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背包裝10萬現金在機場「飛了」 原來是粗心旅客拿錯包

中國新聞組／北京24日電
閻某背著湯先生的背包離開。（取材自紅星新聞）
閻某背著湯先生的背包離開。（取材自紅星新聞）

湯先生日前在中國成都雙流機場一貴賓候機室休息準備飛上海，裝著10萬現金的背包卻在上完廁所不翼而飛；警方調查發現，背包是被另一名旅客「拿走」，該旅客航班已飛往無錫。所幸在兩地警方努力下，找回湯先生丟失的背包。

紅星新聞報導，湯先生9日準備返鄉過年，進入候機室後，將黑色雙肩包放在座位上便去上廁所；沒想到離開幾分鐘，背包竟然不見了，他急忙報警求助「這可是帶回家過年的錢啊。」

機場公安局候機樓派出所民警接獲報案，調閱監視器畫面發現，一名閻姓旅客進入候機室時背著灰色黑色相間的雙肩包，離開時卻背著黑色雙肩包。民警隨後又調看登機口等一系列監控，確定湯先生的包是被閻男拿走的。

據報導，四川機場公安急忙向閻男目的地無錫警方發出協查函，同時通知航空公司聯繫機組人員詢問閻男，但「乘務人員在飛機上詢問，其稱並沒有拿錯包。」

閻男航班落地後，無錫警方立即找到閻男，但閻男一家人堅持民警弄錯了，他們沒有錯拿包。溝通無果後，民警和機組人員再次前往機場內尋找，終於在行李架上發現一個無人認領的黑色雙肩包，裡面裝有10萬元現金及護照、卡包等，經確實正是失主湯先生的包。

據無錫警方調查，閻男自述當時和妻子在成都一貴賓室候機，行李就放在旁邊的桌子上；妻子去上廁所後 ，帶走全部行李；巧的是，湯先生也把背包放在閻男放行李那張桌子上，閻男隨後離開時「看也沒看，隨手抓著就走了。」

得知包被尋回，湯先生連忙從上海趕到無錫，清點東西領回了背包，連連向警方表示感謝，「萬一這10萬元丟了，過年就鬱悶了。」

湯先生的背包裡有10萬元。（取材自紅星新聞）
湯先生的背包裡有10萬元。（取材自紅星新聞）

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