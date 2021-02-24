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扯！銀河獎徵文作品竟全文抄襲 「科幻世界」致歉

中國新聞組／北京24日電
2021年「科幻世界」2月刊，刊登了李卿之的小說「無主」。（取材自觀察者網）
2021年「科幻世界」2月刊，刊登了李卿之的小說「無主」。（取材自觀察者網）

網傳雜誌「科幻世界」2021年2月刊上的文章「無主」存在嚴重抄襲問題，「科幻世界」近日在官方微博發表致歉聲明證實此事。致歉聲明中，「無主」由李卿之創作，原本是銀河獎徵文作品，現查實存在對斯蒂芬·金

短篇小說「重型卡車」「全文抄襲」的問題。「科幻世界」決定取消涉事作品稿費，取消李卿之評獎資格，對他餘下作品也做退稿處理。「科幻世界」對稿件審讀過程中的疏漏表示致歉。

觀察者網報導，據瞭解，銀河獎是中國幻想小說界最高榮譽獎項，也是中國唯一的科幻小說獎，獲獎作品代表中國科幻創作的最高水平，目前由「科幻世界」獨家舉辦，劉慈欣、葉永烈、王晉康等科幻作家均斬獲過銀河獎。

據報導，斯蒂芬.金1947年出生在美國緬因州，是一位作品多產、屢獲獎項的暢銷書作家，編寫過劇本、專欄評論，也曾擔任電影導演、製片人及演員，他的代表作有「閃靈」、「肖申克的救贖」等。「重型卡車」收錄在斯蒂芬·金的短篇小說集「守夜」中，生動展現末日世界裡人們在一個卡車停車場等待時的緊張情緒。

而網上關於抄襲者李卿之的公開信息則比較少。

雜誌「不存在科幻」此前曾介紹，李卿之是一名設計專業的應屆畢業生，擅長寫人，喜歡看亞伯拉罕和喬治·馬丁的作品。

查詢中文科幻數據庫還可知道，李卿之發表過四篇中短篇科幻小說，包括「無主」在內，時間跨度是2020年至今。

報導說，其中，「根源·女」收錄在北京理工大學出版社2020年7月出版的書籍「AI覺醒」中；「薩根計畫」收錄在北京理工大學出版社2020年7月出版的書籍「不完美接觸」中；「前途渺茫」則是於2020年9月由未來事務管理局刊登在「不存在科幻」上。

值得一提的是，「前途渺茫」同樣被確認抄襲斯蒂芬·金的「夜半濤聲」。

另據科幻博主@科幻光年表示，「據線報，未來（事務管理）局還有一篇他的待發作品，剛也被確認抄襲了斯蒂芬·金的「殺人機器」…業內正在對李卿之的更多作品在做排查確認中。」

對於李卿之「無主」被證實抄襲一事，許多科幻迷都深感憤怒。

「科幻世界」致歉聲明。（取材自微博）
「科幻世界」致歉聲明。（取材自微博）

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