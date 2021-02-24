住一晚8000元！ 福建海上漂浮酒店非法占用海域叫停

（取材自微博）

福建省東山島附近海域一間海上漂浮酒店去年9月營業，一度成為網紅酒店，每晚房價介於6000元（人民幣 ，下同，約935美元 ）至8000元間，今年4月前房間都已被訂滿。不過該酒店因涉嫌非法占用海域被立案調查，目前已停用。涉事酒店業主近日已將酒店構築物拖離海域，目前正依法依規進行整改。

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香港01報導，「Hisea海席」酒店在2018年至2020年間花費400萬元修建，2020年9月3日營業。該酒店宣傳稱，其為中國 首家漂浮島嶼酒店，面積約500平方米，擁有3間臥室，最多可以入住8名成年人。

據漳州海警局工作人員透露，該酒店因涉嫌非法占用海域，早於去年11月就被責令恢復海域原狀。但直至今年2月21日，仍然屬於經營狀態。

據報導，東山縣委宣傳部有工作人員表示，漳州海警局東山工作站執法人員在海上巡查中發現，當地群眾林某在未取得海域使用權的情況下，於東山前樓鎮下林尾村南側海域私自搭建一間海上構築物，從事經營活動，非法占用海域面積約600平方米。執法人員當即對其立案調查，並責令其停止違法行為。

至21日晚，該構築物已停止使用。22日下午，業主自行將該構築物拖離海域，在指定地點停靠。目前，相關海域已恢復原狀，涉事構築物正依法依規進行整改。