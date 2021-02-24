中國貪官被茅台「淹」倒 借了3套房存放2900多瓶

趙洪順收受了2900多瓶茅台，為存這些茅台還借用了下屬和私營企業主三處住房。(視頻截圖)

上游新聞報導，長江策（ID：changjiangce）日前推出「反腐記」系列報導，聚焦近期由中央紀委國家監委公開的典型腐敗案例。其中一名落馬官員愛好茅台酒，有所求者經常以茅台酒作為「敲門磚」，他還借了3套房存放2900多瓶茅台。他被留置當天中午還喝了一瓶50年的茅台酒。

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這位「心大」的落馬官員正是國家菸草專賣局原黨組成員、副局長趙洪順，近日《正風反腐就在身邊》披露了他的反腐細節，利用手中的權力，趙洪順收受了2900多瓶茅台，為存這些茅台還借用了下屬和私營企業主三處住房。

報導指出，趙洪順從最開始在菸草系統任職，到接受審查落馬，一共在菸草系統工作了29年，在其被雙開的通報中，提到他嚴重破壞菸草系統的政治生態。

據報導，趙洪順十分愛好茅台酒，他對茅台酒的痴迷在菸草系統幾乎人盡皆知，自己也從不避諱，「喜歡茅台也算出了名了。久而久之確實喝了不少，收了也不少，具體數我還真的沒算過，也算不出來」。

有了這樣的「名聲」，不少下屬和行業私營企業主就經常以茅台酒作為敲門磚，宴請趙洪順去高端場所，喝茅台年份酒，換取他在菸草行業的關照。

報導指出，為了存放違紀違法所得的資產和物品，趙洪順還和下屬和私營企業主，借了三處住房，其中茅台酒就有2900多瓶。

此外，他還收受了大量名人字畫、玉石、手表、金條、古玩等禮品，不少是在黨的18大甚至19大之後收受的。

據介紹，就在被留置的當天中午，趙洪順還接受了一名私營企業主的宴請，喝了一瓶50年的茅台酒。

報導表示，中央紀委國家監委機關工作人員介紹，在留置現場，一見面就發現趙洪順滿臉酒氣。去留置點的路上，趙洪順的手機 還在不停地響，都是別人在催他晚上赴宴。

經查，他利用職務便利，為有關單位和個人在承攬菸標印刷和菸草廣告業務、職務晉陞等事項上提供幫助，收受賄賂9000多萬元。2020年6月，趙洪順被判處無期徒刑，沒收個人全部財產。