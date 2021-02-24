上崗才2小時猝死屬工傷 家屬獲賠95萬人民幣

上海一名男子入職一間防護用品公司，卻在上崗2小時後就意外倒地猝死，被認定為工傷，家屬獲賠95萬餘元。示意圖。(取材自微博)

上海一名男子去年10月入職一間防護用品公司，卻在上崗2小時後就意外倒地猝死 ，家屬認為公司應承擔責任賠償140萬但廠方無法接受。經調解過後，家屬依法申請工傷認定，將獲得95.47萬元(約15萬美元)賠償。

澎湃新聞報導，2020年10月底，上海市金山區某防護用品公司由於工期緊張，加急招聘了一位河南籍的操作工李男。10月29日晚上10時20分，李男辦好手續後正式入職到崗。當工作至10月30日凌晨0時25分時，他突然暈倒在地，隨即不省人事猝死。

廠方表示，疫情 期間由於廠方加急趕製口罩，在工期緊張的情況下，才招聘了李男，李男剛上崗2小時，還在「試工」階段，尚未被正式錄用。另一方面，公司也沒有安排重體力勞動，他的死亡沒有理由讓公司承擔責任。只願意從人道主義角度，給予適當補償。

1987年出生的李男，未婚，母親是農村人，無固定收入，在當地享受國家低保。家屬無法接受廠方的說法，稱死者是在崗位上猝死，公司應為其承擔責任，並要求一次性補償140萬元左右。

2020年11月2日，廠方和當事人李男家屬一起來到上海市金山區朱涇鎮調委會請求幫助。

報導指出，「勞動合同法」第七條規定：用人單位自用工之日起即與勞動者建立勞動關係。李男到崗工作2小時實際已與防護公司確立了勞動關係，而李男正式入職到崗，屬於「工傷保險 條例」所覆蓋的在工作崗位、工作時間上突發疾病。

調解員建議按照人社局工傷理賠標準程序，申請工傷賠償。家屬共計能夠收到95.47萬元賠償，其中90.47萬元是工傷保險，另外5萬元是公司在能力範圍之內，出於人道主義給予家屬相應的補償。