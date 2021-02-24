尋親20年來了個假兒子！偽造親子鑑定 老夫妻失親破財

圖為假兒子傳給媽媽的微信，坦承自己不是親生兒子。(取材自春城晚報)

「如果要騙，為什麼不騙我們一輩子呢？」住在雲南西雙版納景洪市的袁女士，4年前好不容易找回走失近20多年的兒子，沒想到4年來的親情補償，淪為空歡喜，相認4年的兒子，竟是假的。

春城晚報報導，1月30日，袁女士突然收到兒子微信 稱：「有話需要坦白，希望能取得你們的原諒。我不是你們的兒子，欠你們的錢會慢慢還給你們，能不能不要報警。」這對袁女士而言無疑是一個晴天霹靂。

報導指出，1992年，袁女士夫婦在農貿市場擺攤，年僅2歲的三兒子不慎走失。20多年來，心懷愧疚的夫婦倆從未放棄過對孩子的找尋，登報、電視廣播、找人打聽，多方找尋，卻音信杳然。

直至2017年，袁女士夫婦通過中間人介紹，在廣東東莞市找到與自己遺失兒子收養年份、胎記等方面高度契合的劉姓男子（男，31歲，廣東東莞人）。雙方原本要去公安 機關去做親子鑑定，後在劉男的要求下改到醫院做。「因為想買車，所以起了貪念。」在景洪市公安局訊問室裡，劉男承認偽造親子鑑定報告，騙了袁女士夫婦。

「當時他只給我們看了一眼報告，後來就說燒掉了，再也沒給我們。」袁女士夫婦說找到兒子後，雖然分隔廣東、雲南兩地，但從未懷疑過。而自此，劉男除了一開始買車的8萬元(人民幣，下同)外，與前妻廖女（28歲，廣東東莞人）以生活困難、需要開辦洗車場等多種理由，多次向袁女士夫婦索要錢款，4年來一共索討了28萬餘元。

據報導，2021年伊始，公安部展開「雲劍-2021 團圓」行動，力促失散家庭團圓，進而發現袁女士夫婦可能遭到詐騙 。劉男接到派出所通知查核通知，因怕事跡敗露，於是發微信主動向袁女士坦白。

報導稱，經過調查，廖女及其家屬主動退還詐騙所得20萬元，並向袁女士夫婦一家致歉。目前劉男、廖女被公安機關依法予以刑事處罰，案件正偵辦中。