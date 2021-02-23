被叫哥就轉帳…網戀3個月失財36萬 小伙報警抓到「他」

嫌疑人姜某承認自己的違法行為 。（取材自都市快報）

江蘇省南京市小李在網路論壇認識女子「瑤瑤」，網戀3個月時間，「瑤瑤」多次要求借錢，小李前後轉帳近36萬元，不料他深愛的「瑤瑤」不僅年齡說謊，連性別也是假的！

都市快報報導，21歲的小李，去年9月在網路論壇認識「瑤瑤」，雙方加微信 後，「瑤瑤」還發了可愛的自拍照，加上兩人聊得投機，就確定交往關係。在一起不久，「瑤瑤」就跟小李提出自己要還信用卡 ，希望小李能借點錢，並答應之後會和他見面，小李沒多想，便把錢打了過去。

對方發來的虛假身分證。（取材自都市快報）

之後，瑤瑤又以「父親住院，急需救命錢做心臟搭橋手術」 、「網貸遭遇黑社會」、「跑網約車 賺錢需要押金」、「租網約車出車禍」等理由向小李要錢；小李說，「每次『她』一叫我哥哥，我就稀里糊塗轉帳了」，短短3個月時間，小李陸續轉帳給對方42筆，共計35萬餘元。

期間，小李也要求過「女友」進行視頻語音通話，可對方每次都以「家中有事」、「在醫院沒時間」等藉口推辭。

為了讓小李心甘情願掏錢，對方經常作出「馬上就到你的城市嫁給你」、「會以身相許來感謝你」的承諾來安撫小李，還發了自己的身分證，稱後續會還錢。

對方發來「照片」。（取材自都市快報）

後來，小李意識到欠款太多，開始催女友還錢，「瑤瑤」便將自己「母親」的微信推給小李，稱母親會為自己還錢，而那個所謂的「瑤瑤母親」也以各種理由向小李索錢。

小李在網貸借款到期，信用卡即將逾期等多重壓力下，終於向警方報案。

小李約「瑤瑤」見面並提前報警，然而出現的竟是一名男子，該男自稱也是要找「瑤瑤」還錢；民警將男子帶回所內詢問，發現該名姜姓男子（31歲浙江杭州人）就是「瑤瑤」。

姜男承認從網上找了些美女照片假扮「瑤瑤」、「瑤瑤母親」等騙取小李信任，並多次讓小李轉帳，所騙得的錢財都已揮霍一空。

姜男並表示，這次依約見面是怕事情敗露，想以「網約車中介」的身分再騙小李為網戀女友還錢，沒想到小李已經報警。目前，姜男已被拘留，案件偵辦中。