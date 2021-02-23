狂犬病害死杭州女孩？ 結果大逆轉：病源犬確認無病毒

杭州一女生被狗咬後疑因家長未重視，沒有及時注射狂犬疫苗致腦死 。（視頻截圖）

家長「重男輕女」導致一名杭州女孩疑似因狂犬病不治，近日引起熱議。在女孩一家的信息意外曝光後，不少網友質疑家長只為弟弟注射狂犬病疫苗 而忽略姊姊，令女孩最終因染病導致腦死。近日案情有新發展，被指「病源犬」的狗並沒有狂犬病毒，網友紛紛猜測是醫院誤診。

姜先生領養的第二隻狗多多。（取材自微信）

網媒津雲報導，據蕭山區疾控中心簡報，女孩一家曾在2020年3月撿回一隻流浪狗，4月該犬出現亂咬犬籠等異常情況持續約2天，將該犬丟棄。5月時又帶回一隻小狗，「9月該犬咬傷患者弟弟（及時注射狂犬病疫苗），患者曾向家長說起自己在7月也被該犬傷過，但未予重視，未處理傷口、未就診，未注射狂犬病疫苗。」

女孩父親姜先生表示，女兒自訴曾被疑似有狂犬病的第二隻狗「多多」，在手指指甲處有倒刺處舔了一下，沒有出血，沒有傷口。女孩於2020年11月突然不適，並出現嘔吐、頭痛頭暈等症狀並住進醫院，之後逐漸昏迷。

姜先生稱，有愛狗人士曾告訴他，狗如果有狂犬病而且發作，十天之內肯定會病死。但女兒患病後連續十天，狗都很正常，所以姜先生認為女兒患的不是狂犬病。之後姜先生自費找三家基因公司對女兒進行狂犬病毒檢測 。其中兩家沒有查到明顯病毒；而南京的華大抽了患者的腦脊液、血和唾液三個標本，開了四份報告，僅其中一份說從唾液中檢測到微量的狂犬病毒。

而負責收治搶救女孩的浙江省兒童醫院，開出診斷書上總共寫了18種病，除了狂犬病，還有病毒性腦膜炎、血容量不足性休克、呼吸衰竭等。姜先生認為，女兒可能是由病毒性腦膜炎、血容量不足性休克、呼吸衰竭等引起死亡。國內多位權威專家也關注了此病例，並懷疑可能與狂犬病無關。

事後，有蕭山區畜牧局工作人員告訴姜先生，多多身上並沒有狂犬病毒，姜先生也在微信 朋友圈發消息：「親愛的多多，全家感謝你為姊姊證明了，你是沒有狂犬病毒的。」

此外，有很多網友根據疾控中心簡報上的內容，指姜先生夫妻「重男輕女」。此外，簡報上有女孩家庭的個人信息，包括姜先生的姓名、住址、手機號等，且未打碼，讓許多網友藉機騷擾姜先生一家。

姜先生表示，衛健委9日致電表示外洩人員已找到，並已做了批評教育及扣除獎金，「我要求衛健委通過當地『蕭山日報』通報此事情並公開道歉，我還要求他們就此事作出合法賠償。」

姜先生也說，「有人說我重男輕女，前期很氣憤，但後來已經麻木了，覺得無所謂，我們自認為對女兒問心無愧」。蕭山區疾控中心工作人員也表示，「這戶家庭為了這個孩子已經傾盡所有。杭州的醫療機構用了最好的手段來治療，從經濟上來看不知道花了多少錢了，不可能是重男輕女」。