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處罰過重？爆竹炸死6小魚 2男被判取保候審

中國新聞組／北京23日電
湖南省兩男用爆竹炸魚獲罪。圖為男子用手指著六條小魚、爆竹。（取材自紅星新聞）
湖南省兩男用爆竹炸魚獲罪。圖為男子用手指著六條小魚、爆竹。（取材自紅星新聞）

因使用大型爆竹炸死6條小魚，湖南省邵陽市兩名男子近日被警方採取「取保候審」刑事強制措施，引發網路關注。網友分為兩派意見，有人認為炸魚和電魚破壞水資源環境，確屬違法行為；但也有人質疑，因為6條小魚就背上刑事處罰，是否處罰過重？

來源：YouTube

據公眾號「苗鄉城步」消息，男子蘭某、蔣某為解饞，2月14日春節期間在丹口鎮太平村河道使用大型爆竹將魚震死或震暈後，用網兜捕撈共6條野生河魚。在當地民眾舉報後，有關公部門前往處理。

蘭某、蔣某行為因違反「城步苗族自治縣人民政府關於全縣天然水域全面禁捕的通告」之規定，觸犯「刑法」第340條，涉嫌非法捕撈水產品罪，被該縣森林公安局依法取保候審。

在此次事件中引發爭議的是，兩人用爆竹震暈或震死並捕捉6條小魚，是否達到犯罪標準？

據澎湃新聞報導，森林公安局人員稱，當前，中央提出全面啟動長江流域重點水域10年禁漁，即禁止一切非法捕撈水產品。他強調，公安局是根據法律規定、刑法規定、通告等作出的認定。「非法捕撈它也不說魚大魚小，所謂的生命是從小開始的，而且這是野生的。」該工作人員說。

多名律師則認為，具體到該案情節，可以認定為犯罪情節輕微，依法不起訴或者免予刑事處罰，可由農業農村（漁政）部門等依據「漁業法」等法律法規予以行政處罰；或由公安機關依法給予治安管理處罰。

截至22日下午，城步縣委宣傳工作人員表示，宣傳部、公安局等多部門正協調處理此事，「具體決定還沒出來。」

另據紅星新聞報導，相關案件屢見不鮮，光是2015年至2020年間，就有12起因使用鞭炮炸魚獲刑的案例，多人因非法捕撈水產品罪被判緩刑，輕者被處罰金，重者被拘役三個月。

較近的一起發生在2020年11月6日，森林公安局破獲一起非法捕撈水產品案。村民李某為解饞，在巫水河信石村河段水域內架設密眼網非法捕魚，共捕獲野生魚蝦0.9公斤。李某也因涉嫌非法捕撈水產品罪，被依法采取取保候審強制措施。

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