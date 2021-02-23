「西藏冒險王」落水被謀殺？公安證實：是意外

王相軍掉入冰川瀑布去世。（取材自封面新聞）

網紅「西藏冒險王」王相軍去年12月拍片時失足，消失在西藏嘉黎縣的冰川 中，多支搜救隊伍搜索2個月仍找不到人，網路上還傳出王相軍是遭人密謀殺害。西藏那曲市嘉黎縣公安 局22日通報，經現場勘查確認及傳喚證人、確認事故鑑定報告等證據後，證實王相軍為意外落水失蹤。

環球網報導，西藏嘉黎縣公安局通報，2020年12月20日接到王相軍同伴左某明稱王相軍失足落河，請求救援。在120多人、持續展開7次搜救下，但因事發地海拔4000多米，平均氣溫-20°C，地形複雜、河床陡峭、水流湍急，多方努力至今仍未搜尋到王相軍。

事發後，網路傳言一支王相軍的「藍洞」探險影片經過降噪處理後，竟然錄到了可疑對話，質疑這起案件可能屬於謀殺案。嘉黎縣公安局回應，該局第一時間成立專責調查小組，歷時20天走訪6個省市，調查80人、製作21份筆錄，並且赴現場勘查2次，調取5處監視器畫面、鑑定手機影片24段，確認全案為意外事件。

公安局通報，王相軍與左某明於事發上午前往依嘎冰川拍攝視頻，在王相軍多次指導演 示後，11時51分，左某明按照王相軍的要求，拍攝王在岩壁「小跑及回頭動作」視頻時，王相軍失足滑人水中。隨後，左某明多次施救，期間自己也不慎滑人水中，後自救爬上岸求援，但返回現場時已不見王相軍踪影，左某明便報警求助。

公安局呼籲廣大網民尊重客觀事實、依法理性對待，切勿信謠造謠傳謠，否則將依法追究相關責任。