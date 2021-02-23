拘禁、毒打、逼陪酒…專拐同鄉未成年少女 黑龍江2男判刑

小沐、小貝被「張哥」拘禁的小旅店。（取材自微信）

黑龍江男子白春禹、張月勝結伙拐騙同省未成年少女到大連陪酒，不但非法拘禁、限制行動自由，稍有不從即遭毒打。白春禹更乘機性侵 逞獸慾，分別被判刑7年、2年3個月。

遼瀋晚報報導，人稱「大哥」的白春禹與「張哥」張月勝結成犯罪團夥，分別拐騙七名同省未成年少年至大連，強逼她們到KTV陪酒。首先是在2019年8月13日，黑龍江肇東人小沐和小貝被「好友」小薛邀請，與白春禹一起去大連「討債」，聲稱討到錢就請她們去玩。小沐和小貝信以為真，但一到大連就被禁錮在一間小旅店裡，隨後被「張哥」強逼到KTV陪酒。

女孩們被安排「上班」的KTV。（取材自微信）

嘗到甜頭的白春禹，隨後又回到肇東，再拐來小沫、小慧等五名未成年少女，交給汪姓、侯姓少男看管，並教唆「不聽話就打」。張月勝則安排她們到KTV陪酒，為防止她們逃跑，張月勝親自接送「上下班」，並在KTV監視。為逃避公安 機關檢查，張月勝還找來成年人的身分證號碼讓她們背誦。而她們陪酒所得的費用全部上繳給張月勝。

2019年8月22日凌晨，小沐、小慧、小沫、小貝為逃避陪酒，私下到藥店買了大量致幻類藥物服用導致昏迷。白春禹得知後，要求汪姓少年和侯姓少年毆打服用藥物的四人。小沐、小慧、小貝被打醒後，當晚繼續被迫到KTV陪酒。小沫則因為一直昏迷不醒被丟在住處，當晚小沫蘇醒後，趁無人看管逃出報警。

8月24日，張月勝在公寓被公安機關抓獲。同日，正準備回肇東繼續物色新目標的白春禹在高速公路上落網。

法院指出，白春禹、張月勝非法限制多名未成年人人身自由，並在非法拘禁過程中控制、毆打被害人，已構成非法拘禁；白春禹明知小麗為未成年人並強行發生性關係，構成強姦罪。白春禹在非法拘禁中有毆打情節，予以從重處罰；白春禹犯數罪，依法數罪併罰；白春禹教唆不滿18歲的汪姓、侯姓少男犯罪，對其所犯非法拘禁罪依法從重處罰。