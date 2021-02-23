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北京全職太太離婚 法官判獲5萬元「家務補償」

中國新聞組╱上海23日電
北京有一位全職太太，在離婚時向丈夫提出要家務勞動補償。(取材自澎湃新聞)
北京有一位全職太太，在離婚時向丈夫提出要家務勞動補償。(取材自澎湃新聞)

北京一名王姓女子與丈夫打離婚訴訟，王女不同意離婚，但丈夫陳姓男子堅持，王女便要求賠償物質損失和精神損失共16萬元人民幣；法官最後認為，「離婚時可向對方提出家務勞動補償」，判決王女可獲賠5萬元人民幣，以及每個月須2000元撫養費，共同財產由雙方平均分割，消息一出立刻登上微博熱搜。

澎湃新聞報導，北京有一位全職太太，在離婚時向丈夫提出要家務勞動補償。北京房山法院判決的這起離婚案件當中，夫妻雙方結婚五年，由於妻子王女在婚姻中，承擔較多家庭生活的義務，例如撫養子女、做家務等，最終法院判決，陳男要支付王女士家務補償款5萬元。

陳男與王女2015年登記結婚，育有一子。雙方2018年開始產生矛盾，並於同年7月開始分居至今。陳男多次向法院提起訴訟要求離婚，妻子王女認為，雙方夫妻感情尚未破裂，不同意離婚。且婚後王女照顧孩子、料理家務，陳先生除了上班，其他家庭事務幾乎不關心也不參與，所以王女要求分割財產，並賠償物質損失和精神損失共計16萬元。

這一次，法院一審判決准予陳男與王女離婚；孩子由王女撫養，陳男每月給付撫養費2000元，享有探望權；共同財產則由雙方平均分割。而對於王女要求的補償款，法院判決陳男給付王女家務補償款5萬元。

據報導，這個判決引發網友熱議，不少網友覺得這樣的賠償實在太少，全職太太根本被當成苦力，請個傭人每月都有5000元人民幣可領。不過也有網友認為，賺錢養家和照料家務同樣都是為家庭付出，不該如此計較。

主審法官馮淼表示，婚後對夫妻共同財產進行的分割，主要是對現存的有形財產的價值進行分割。而家務勞動它可能形成的是無形財產價值，這些在有形財產當中都是無法體現出來的。

若碰上離婚訴訟， 「家務補償金」怎麼算引發網友爭議。（示意圖／取材自Pixaba...
若碰上離婚訴訟， 「家務補償金」怎麼算引發網友爭議。（示意圖／取材自Pixabay）

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