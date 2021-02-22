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BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

懷疑他告密…河南兩少年殺害玩伴焚屍 未滿14歲免刑責

中國新聞組／北京22日電
曾天光的家。(取材自楚天都市報極目新聞)
曾天光的家。(取材自楚天都市報極目新聞)

2020年12月15日下午，13歲的曾天光坐在村裡的兩棵楊樹下，他手中的飲料瓶裡裝著白酒。當人們發現曾天光被焚毀的遺體時，已是七天之後。讓家人驚愕的是，殺害曾天光的竟是他的兩名玩伴孫宇和劉易，作案手段十分殘忍。至於作案原因，是孫宇認為曾天光告了自己的密，心生怨恨。因作案時兩人未滿14歲，未擔刑責，在被羈押37天後已經被放回家。

楚天都市報極目新聞，這起發生在「新刑法修正案」即將正式施行前三個月的慘劇，讓曾天光的家屬難以釋懷。

據報導，曾天光出生在四川，2018年從老家來到河南鎮平縣高丘鎮孫灣村王營，跟隨再婚的母親張芳芳和繼父王文生活。2020年12月15日，是王文52歲生日，也是張芳芳永遠忘不了的一天。

按照計畫，夫妻兩人準備下午出門玩，晚上一家人到村裡的餐館慶生。出門前，張芳芳特意交代兒子，不用準備家裡的晚飯了。

下午5點左右，親友陸續到了餐館，可就是不見曾天光。張芳芳打了兒子電話，可就是沒人接聽。餐館離家不遠，王文匆匆趕回家，但也不見曾天光的人影。

就在上菜的時候，曾天光的微信發來的一條信息：「我跟同學在山裡玩，明天回去。」與此同時，還有一個定位，定位在村附近一處叫「茅崖」的地方。

然而第二天，兒子依舊沒有回家。家人多方打聽，得知曾天光和兩名同學孫宇和劉易關係好，經常一起玩，於是向兩人打聽曾天光下落，但兩人均稱當天並沒有見過曾天光。

報導稱，張芳芳隨後接到了村幹部的電話。村幹部問曾天光失踪時穿什麼鞋子，她告訴村幹部，孩子穿的是一雙白色的旅遊鞋，村幹部隨後讓他到村裡乾水渠來看看。

當張芳芳趕到時，水渠邊上已經圍滿了人。在水渠底，有一具被火燒過的屍體，一隻腳上還有半隻沒被燒掉的白色的旅遊鞋。

張芳芳認出了鞋子，現場的慘狀讓她當即昏迷。

報導指出，有什麼仇要下這樣的狠手？王文說，學校是住宿制，不准學生玩手機，生活老師把孫宇的手機沒收了，然後孫宇偷偷把手機拿回來，除了拿回自己的，還拿了另外一個孩子的手機，這個孩子得知後把手機要了回去。孫宇認為是曾天光告的密，心生怨恨。孫宇於是和劉易商量，相約「整」一下曾天光。沒想到就因此出了人命。

案發現場。(取材自楚天都市報極目新聞)
案發現場。(取材自楚天都市報極目新聞)
案發現場。(取材自楚天都市報極目新聞)
案發現場。(取材自楚天都市報極目新聞)

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