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曾3度偏航？長沙23歲正妹坐搬家貨車 離奇跳窗身亡

中國新聞組／北京22日電
湖南長沙23歲的車女士疑從貨拉拉麵包車的副駕駛座跳窗死亡。（視頻截圖）
湖南長沙23歲的車女士疑從貨拉拉麵包車的副駕駛座跳窗死亡。（視頻截圖）

湖南長沙一名23歲女用貨拉拉App找搬家服務，沒想到在前往新家的路上，僅開車六分鐘，女子就突然從副駕駛座跳窗，後經搶救無效不幸離世。親友質疑，好端端的怎麼會突然跳窗？而且貨車疑似曾三次偏離航道，要求貨車司機、貨拉拉給個交代。目前，貨車司機羈留三天後已被釋放，「沒有人來探望」，警方仍在調查中。

來源：YouTube

綜合媒體報導，受害女子小莎2月初透過貨拉拉下單搬家服務，小莎的叔叔說，搬家當晚9點14分，小莎還在跟家人聊天，稱行李都裝好了，10分鐘後還在跟同事聊工作內容，9點半司機即報警說，「在曲苑路跳窗了，110趕到現場，地面有一灘血，我侄女也昏迷不醒，110把孩子送到了醫院」。

家屬要求看車上或貨拉拉App上有沒有錄音和錄像資料來還原真相，貨拉拉工作人員卻說車內無任何錄音錄像設備、貨拉拉App也沒有錄音錄像功能。

小莎的弟弟在網上發文說，貨車司機的筆錄中，說小莎是因為三次偏航而選擇了跳窗。他質疑，為什麼不選擇正常導航路線及平台要求路線，而是捨近求遠選擇一條沒有監控的道路？是不是早有預謀？貨拉拉有沒有對司機進行相關的安全審核？

他表示，不相信小莎會因為偏航而跳窗，「六分鐘前還用一如既往的狀態在工作群裡發信息，六分鐘後就突然跳窗了，這短短的六分鐘裡到底發生了什麼？更不可思議的是，司機的筆錄說你是『自己跳窗』，為什麼跳窗是後腦勺先著地？」

對於車上沒有任何錄音錄像設備，他也質問：「貨拉拉作為網約車平台方，難道就沒有任何的監督措施來確保乘客的安全？」

針對這起案件，警方表示仍在持續調查，尚未形成定性結論。

涉事貨車。（取材自微博）
涉事貨車。（取材自微博）

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