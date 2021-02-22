女師為救學生「越級」報警丟教職 4年後現身…賣螺螄粉

何思雲疑因「越級」行為遭到打擊報復。（取材自微博）

2017年，廣西一名女教師為了解救在校外託管機構遭性騷 擾的女學生，向警方報案。但其「越級」行為，導致校長被免職、當地教育局 局長被誡勉談話。女教師疑似因此遭到打擊報復，丟失了教職。時隔四年，這名女教師再次出現在公眾視野時，她的身分變成賣螺螄粉的網路商店老闆。

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香港01報導，出生於廣西貴港市平南縣的何思雲，2014年大學畢業後，就在當地一間小學內任職數學老師。2017年5月，她在學校內無意間聽到有多名女學生在校外託管機構，被一名譚姓男教師性騷擾後，強烈建議校方報警處理，卻沒有得到回應，於是她又向時任縣教育局局長反應，直到2天後才得到回應。但縣教育局回應前的20分鐘，何思雲已經向警方報案。

報導指出，疑犯譚某於當年9月以性騷擾兒童罪被判處有期徒刑4年，但何思雲的「越級」行為，導致該校校長被免去職務、縣教育局局長被誡勉談話。

報導稱，何思雲疑似因此遭到報復打擊，在事發縣教育局在核查教師資格證時，稱何思雲的證件為假證，不能繼續任職。檢察日報曾刊文報導，「關於何思雲一事，雙方顯然對此各執一詞，但何思雲的遭遇贏得如此之多的關注和同情，再次凸顯了一個沉重的話題「法律對舉報人合法權益的保護仍不到位」。

無法繼續任職教師的何思雲，2017年9月去南寧打工。2020年12月末，何思雲的一條微博 再次引人注目，內容為她開了網路商店賣螺螄粉，這條微博迄今已被轉發了逾8400次，還有不少網民評論表示，「已經下單」、「支持你」。

再次走進大眾視野的何思雲表示，「已經在柳州的螺螄粉加工廠蹲守了兩天，因為賣螺螄粉的消息突然在微博上傳開，熱心網民的訂單陡然增加了3000多份，只好加班加點，催促、監督生產」。

回想起因幫助學生丟了教師這份職業時，何思雲在微博表示，已經釋懷了，現也不想回到體制內，「我會不忘初心努力前行，把當下的生活過好讓支持的愛我的人真正放心」。

另據澎湃新聞報導，針對網民反映關於2017年特崗教師何思雲丟了教職一事，平南縣教育局表示，2014年9月何思雲被招聘為思旺鎮中心小學特崗教師，其申報「特崗教師」時所填報的材料顯示其「暫未取得」教師資格證。何思雲參加了2015年下半年、2016年上半年、2016年下半年3次教師資格考試，成績均不合格。

報導說，2017年何思雲在其申報轉崗材料中提供了複印有一份2011年7月10日桂林市教育局頒發的教師資格證，經該局核查，確認何思雲所持的教師資格證為偽證。2017年全縣服務期滿三年的中小學「特崗教師」共254人，經核驗符合條件轉崗教師252人，有2人因未取得教師資格證而不能轉崗，其中一人為何思雲。