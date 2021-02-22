我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

江蘇男子假跳河 誘女友相救強拖至深水區溺死她

中國新聞組／上海22日電
嫌疑人指認將女友拖曳至深水區致其溺水死亡。（取材自揚子晚報／檢察院供圖）
嫌疑人指認將女友拖曳至深水區致其溺水死亡。（取材自揚子晚報／檢察院供圖）

江蘇李姓男子由於和女友拌嘴，酒後假裝跳河自殺，女友聞訊趕到後，明知自己不會游泳，還是下河救男友，結果她被男友拖至深水區導致其溺水，遺體6天後才浮出水面。此事到底是意外事件還是一起刑事案件？是淮安市民當初茶餘飯後熱議的話題。李男日前因犯故意殺人罪被淮安市中院判處有期徒刑12年6個月，剝奪政治權利3年。

揚子晚報報導，22歲的江蘇寶應男子李男在淮安市區某酒吧上班期間，與同在酒吧上班、大他11歲的孫姓女子成為男女朋友關係，雖然有年齡差距，但兩人在相處過程中除了因李男會賭博而拌嘴外，還算融洽。

據報導，2019年2月2日凌晨，兩人在酒吧陪客人喝完酒下班後相約到某飯店喝雞湯，孫女發現李男的微信聊天記錄裡有前幾天賭博的信息，兩人再次為此事發生口角，孫女一氣之下離開飯店。被女友扔下的李男覺得自己很沒面子，在步行回家路過淮安里運河常盈橋附近時，產生跳河嚇唬女友的想法，便告知女友自己在大運河跳河，在錄製準備跳河的視頻發送給她後，李男從橋欄杆上下來並翻過護欄進入運河，從淺水區走至南橋墩北側深水區。

李男其實並不想跳河自殺，走到深水區時，他緊緊抓住橋墩處一個凸起的鋼筋，等待女友到來。果不其然，李男聽到女友在岸上的呼喊聲，但他並沒有回應，而是裝作自己已溺水，沒有任何反應。站在岸上的女友孫女見狀，也顧不得自己不會游泳，跳入河中，準備拉李男上岸。此時的李男似乎聽到孫女一句「要死就一起死」，於是採用拖拽的方式強行將孫女拖往深水區，很快，二人在水裡失去平衡，李男抱住鋼筋將頭伸出水面，被人拉上水面，而大他11歲的女友孫女則被湍急的水流沖走。

事後，孫姓女子溺水死亡到底是一起是意外事件還是刑事案件有了定論：李男因涉嫌故意殺人很快被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留。但是當案件進入起訴、審判程序時，李男是否承擔刑事責任？是涉嫌過失致人死亡還是故意殺人罪名也成為爭論焦點。

游泳 微信 公安

上一則

紀念華國鋒、提「黨史觀」、出書…習近平搶黨史話語權

下一則

「賣命也值得」…鈔票堆成山 河南公司年會發2700萬現金

延伸閱讀

全裸照下身曲線看光光 C羅女友這身材太猛了吧！

全裸照下身曲線看光光 C羅女友這身材太猛了吧！
為再婚提親？李亞鵬陪小19歲彝族女友返鄉過年

為再婚提親？李亞鵬陪小19歲彝族女友返鄉過年
不滿女友與閨蜜度假 新州獄警槍殺兩人後自首

不滿女友與閨蜜度假 新州獄警槍殺兩人後自首
不滿女友與閨蜜單獨度假 新州獄警將兩人槍斃

不滿女友與閨蜜單獨度假 新州獄警將兩人槍斃

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手
「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義