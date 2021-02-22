江蘇男子假跳河 誘女友相救強拖至深水區溺死她

嫌疑人指認將女友拖曳至深水區致其溺水死亡。（取材自揚子晚報／檢察院供圖）

江蘇李姓男子由於和女友拌嘴，酒後假裝跳河自殺，女友聞訊趕到後，明知自己不會游泳 ，還是下河救男友，結果她被男友拖至深水區導致其溺水，遺體6天後才浮出水面。此事到底是意外事件還是一起刑事案件？是淮安市民當初茶餘飯後熱議的話題。李男日前因犯故意殺人罪被淮安市中院判處有期徒刑12年6個月，剝奪政治權利3年。

揚子晚報報導，22歲的江蘇寶應男子李男在淮安市區某酒吧上班期間，與同在酒吧上班、大他11歲的孫姓女子成為男女朋友關係，雖然有年齡差距，但兩人在相處過程中除了因李男會賭博而拌嘴外，還算融洽。

據報導，2019年2月2日凌晨，兩人在酒吧陪客人喝完酒下班後相約到某飯店喝雞湯，孫女發現李男的微信 聊天記錄裡有前幾天賭博的信息，兩人再次為此事發生口角，孫女一氣之下離開飯店。被女友扔下的李男覺得自己很沒面子，在步行回家路過淮安里運河常盈橋附近時，產生跳河嚇唬女友的想法，便告知女友自己在大運河跳河，在錄製準備跳河的視頻發送給她後，李男從橋欄杆上下來並翻過護欄進入運河，從淺水區走至南橋墩北側深水區。

李男其實並不想跳河自殺，走到深水區時，他緊緊抓住橋墩處一個凸起的鋼筋，等待女友到來。果不其然，李男聽到女友在岸上的呼喊聲，但他並沒有回應，而是裝作自己已溺水，沒有任何反應。站在岸上的女友孫女見狀，也顧不得自己不會游泳，跳入河中，準備拉李男上岸。此時的李男似乎聽到孫女一句「要死就一起死」，於是採用拖拽的方式強行將孫女拖往深水區，很快，二人在水裡失去平衡，李男抱住鋼筋將頭伸出水面，被人拉上水面，而大他11歲的女友孫女則被湍急的水流沖走。

事後，孫姓女子溺水死亡到底是一起是意外事件還是刑事案件有了定論：李男因涉嫌故意殺人很快被淮安市公安 局清江浦分局刑事拘留。但是當案件進入起訴、審判程序時，李男是否承擔刑事責任？是涉嫌過失致人死亡還是故意殺人罪名也成為爭論焦點。