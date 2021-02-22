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偷吃被撞見 川男竟持榔頭打傷情婦丈夫

中國新聞組／上海22日電
。（取材自人民法院報）
。（取材自人民法院報）

因偷情被撞見，四川資陽籍男子鄧姓男子持榔頭擊打張姓女子的丈夫，致其手臂、頭部多處受傷。中國檢察網日前公布起訴書，重慶市萬州區人民檢察院以鄧男涉嫌故意殺人罪提起公訴。

澎湃新聞報導，起訴書顯示，經依法審查查明：去年4月至案發期間，鄧男與張女持續保持不正當男女關係。同年8月4日12時許，鄧男來到張女家中後，兩人一同在主臥室內吃飯聊天。當日14時許，張女的譚姓丈夫從外地回家，鄧男害怕譚男發現自己與張女的不正當男女關係，遂藏匿在主臥室廁所內。譚男打開衛生間大門後，發現鄧男並相互抓打，鄧男在地上的工具籃中拿出一把榔頭對譚男的頭部進行多次擊打，致譚男手臂、頭部多處受傷。張女見狀制止鄧男，但鄧男再次上前持榔頭擊打譚男頭部，張女再次勸阻後，鄧男才停止。

據報導，鄧男從案發現場離開後，於當日主動向萬州區公安局投案自首。經萬州區公安局物證鑑定中心鑑定，譚男的人體損傷程度系輕傷二級。

萬州區檢察院認為，鄧男故意非法剝奪他人生命，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。其已經著手實行犯罪，由於意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。鄧男犯罪以後自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。

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