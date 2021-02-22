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又見書記掌摑！他打婦女還施壓醫院不給藥 遭實名舉報

中國新聞組／北京22日電
高樹英在醫院接受治療。（帖文圖片）
高樹英在醫院接受治療。（帖文圖片）

河南濟源市上月才爆發市委書記因掌摑下屬而下台的風波，近日另一名「某黨委書記掌摑老弱婦女」的消息又在網路上流傳。根據該文章內文，重慶市巴南區東泉鎮黨委書記劉忠傑，涉嫌掌摑一名到當地鎮政府辦事的婦女，因此被該婦女實名舉報。

封面新聞報導，一篇題為「實名舉報：某政府黨委書記耍官威公然掌摑老弱婦女──故意傷害」的文章20日在簡書、天涯等社交媒體上出現，就立刻成為網絡熱點。

文章中描述，來自重慶市巴南區東泉鎮雙勝街的婦女高樹英，公開舉報重慶市巴南區東泉鎮黨委書記劉忠傑。去年7月3日，高樹英一家四人到東泉鎮鎮政府處理其婆婆生病的事情，但當下高樹英一家沒找到鎮長，便敲了鎮長辦公室的門，敲門聲引來了劉忠傑的注意。

文章稱，高樹英描述當時情況是劉忠傑一邊用手機綠影一邊從樓上往二樓走，嘴裡還大喊著：「是哪些人要來衝擊政府？」高樹英說，她看到對方在錄影，自己也拿出手機錄影，並伸手擋住劉忠傑的鏡頭。突然，劉忠傑用右手一拳向高樹英臉上打去，口中還伴隨著辱罵性的語言。

被東泉鎮黨委書記掌摑的高樹英。（帖文圖片）
被東泉鎮黨委書記掌摑的高樹英。（帖文圖片）

文章說，高樹英被打之後，現場就陷入一片混亂，直到當地派出所民警趕到後才平息。事後，劉忠傑為了取得高樹英手機裡的影片，還帶著幾個鎮政府工作人員，強行將高樹英包裡的兩個手機搶走。

高樹英在舉報文章中稱，當她在鎮衛生院進行治療期間，鎮政府居然「授意」醫院不准為她治療。她說，她繳費時發現藥費僅2.59元，於是問醫師是什麼藥，醫師竟回答她：「這裡面沒有藥，就是一瓶兌藥的水，沒有其他辦法，領導打了招呼的。」

對此事件，巴南區官方微信平台「巴南發布」21日發文稱，巴南區相關職能部門正在進一步核實相關情況，並依規依紀處理。

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