北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日在各大平台引發熱議。視頻顯示，一對青年男女在北京 豐台區某火鍋店共點了人民幣 1125元（約175美元 ）的菜品，還執意加菜，不顧服務員避免浪費的提醒，並拍桌子吼道「我樂意」、「管得著嗎」。

「你有完沒完啊？不吃了！」視頻中，顧客一拍桌子，起身就要離開，留下滿滿一桌子菜。短短幾十秒鐘的視頻，卻在網上掀起不小的波瀾。之後，涉事餐廳「浩爺羊蝎子火鍋」六里橋店發出致歉聲明，表示已為顧客免單並賠禮道歉。

澎湃新聞報導，北京浩爺餐飲管理有限公司發言人蔡超杰表示，「顧客第一次點菜的時候就點多了，服務員怕他們吃不了，提醒有半份菜，但是顧客還是堅持點了菜。」蔡超杰說，20分鐘後，顧客第二次點菜，服務員看到桌子上還有很多菜品沒有吃完，就勸導，但顧客還是不接受。直到第三次，顧客又要加菜，服務員再次勸導，才發生視頻中的一幕。

蔡超杰表示，兩個人一共點了20多種涮品和涼菜，總計1125元。事發時，這些菜很多都沒有動。當時，餐廳對顧客進行了賠禮道歉，並進行免單處理，還將顧客沒動的菜品打了包。但是，顧客並沒有將打包的菜品帶走。

「他們點的菜量遠遠不是兩個人能吃完的。」蔡超杰表示，在六里橋店一般人均消費140多元，兩個人花300元左右就能吃飽吃好。為避免浪費，最終，這些打包的菜品被做成了員工餐。

報導說，蔡超杰表示，視頻中這名服務員是在店裡工作五年的老員工，餐廳也一直培訓員工引導顧客適量點餐避免浪費。這件事情發生後，對這名服務員的影響也很大，甚至還有人在網上給六里橋店打「差評」。

據報導，當事服務員目前仍在崗位上工作，餐飲公司還將為她提供一份「安慰獎」。

此事引發網友熱議，有人認為這個服務員管得太多了，還有人表示，糧食是公共產物不浪費，政府不是提倡光盤行動嗎？多數人則發出提問：「為啥要免單？」