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吃土短片36萬人圍觀…炒熱商機 1斤黃土賣18元

中國新聞組／北京21日電
多個網路平台上出現「吃土」的短片。（取材自新時報）
多個網路平台上出現「吃土」的短片。（取材自新時報）

多個網路平台上近日都出現「吃土」的短片，博主來自中外，多以不露臉形式進行吃土展示，更有一條短片收穫36萬的播放量。而短片中亦多被標上「異食癖」的字樣。

香港01報導，其中一段短片中，打扮靚麗的女博主將黃色土塊放在嘴邊賣力地咬，發出清脆咀嚼聲，聽起來「食欲大振」。有不少網友觀看後評論指，「越看越想吃，別勸我不要吃，我太想嘗試了」、「我也想吃」等。而不同的短片中吃的泥土種類也各不相同，有常見的土，還有新疆白土、煙熏土、膠泥土、紅土等土質，不同土質的咀嚼聲音也迥然不同。

針對這類短片在網路平台的浮現，有平台內容審核工作者表示，異食視頻屬於較小眾的類型，暫無明確攔截要求，但也不會廣泛分發。

此外，在網購平台上有不少商家還售賣土製品，有些月銷量還能達到200多單。據了解，網購平台中的土製品種類也五花八門，有棒狀、餅狀、球狀等多種形態；還有黃土、白土、五色土等不同顏色。

據報導，從商家配圖中，這些土製品的衛生情況令人擔憂，而產品下方也並無任何食品生產類許可。有的商家在商品詳情中寫上「免責聲明」，「謝絕孕婦和未成年拍下，賣家不推薦吃土，認為屬於不良嗜好、不利於身體健康，如執意拍下產生不適後果自負」。至於價格方面，有商家透露，「1斤黃土的售價達到人民幣18元（約2.8美元），爐灶球等產品賣到28元。」

據了解，喜歡食用土製品的人不在少數，有人稱，「我家的牆被吃出了很多洞，每天都會吃一點，有生之年一定要去撒哈拉嚐嚐」。但也有人表示，將土作為食物屬於一種極度危險的行為，可能會引發消化不良、消化道出血等問題，且此類吃播視頻也易引發青少年模仿。

有心理專家表示，一至三歲的孩子在認知不完全時，會胡亂食用物品，而成年後出現這種情況，可能是心理發育方面的一種遲滯，在認知上不夠協調。

報導說，專家呼籲，網路平台應加強監管，不要讓這類行為傳播出去，吸引更多人去嘗試。

有律師稱，若吃土後，對身體產生傷害，維權過程會很非常困難。因為部分吃土屬自願行為，買家應承擔一定風險，而銷售者明知對方是買來吃還故意銷售，也應承擔相應責任。

多個網絡平台上出現「吃土」的短片。（取材自新時報）
多個網絡平台上出現「吃土」的短片。（取材自新時報）
網購平台上有不少商家售賣土製品。（取材自新時報）
網購平台上有不少商家售賣土製品。（取材自新時報）

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