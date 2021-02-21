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貼錯位置變破財！青島男把福字貼車牌上 被罰200人民幣

中國新聞組／北京21日電
青島一名男子把福字貼車牌上跑高速被抓，罰款200人民幣。(取材自半島新聞)
青島一名男子把福字貼車牌上跑高速被抓，罰款200人民幣。(取材自半島新聞)

貼福字是傳統年俗，但青島一位車主為了討吉利也在自家車上貼上了福字，而且將福字貼在了車牌上，不料被高速公路巡邏交警抓了個現行，車主被處以200人民幣(約30美元)，並記12分的處罰。

半島新聞報導，2月17日下午3時，青島交警青平高速公路大隊微博收到群眾舉報稱，在青銀高速機場段往市區方向有一輛白色SUV後車牌竟貼了一個福字，涉嫌故意遮擋號牌。正巧，這一幕也被正在巡邏的執勤民警發現，民警立即將其引導至安全地帶檢查。

據報導，民警通過檢查發現，該車後車牌位置處貼了一個「福」字，恰好將車牌大部分數字擋住，只能看見魯B和最後兩字。當民警告訴駕駛員郜某，故意遮擋號牌是違法行為並且要處以罰款200人民幣(約30美元)、一次性記12分時，郜某連忙解釋道，這福字是自己孩子貼上去的，從年三十就貼上了，當時只是為了圖個吉利。當民警反問郜某其本人是否知道這是違法行為時，郜某稱因為時間太長，自己也忘記後面還貼了個福字，民警對其行為進行了批評教育

報導指出，民警對郜某故意遮擋號牌的行為處以罰款200人民幣，記12分的處罰。據民警介紹，司機駕駛車輛故意遮擋或污損號牌的行為五花八門，有的車牌上故意沾上泥巴，遮住一兩個數字；人為使車牌變形、折斷、油漆脫落；用光盤、布條等物品遮住號牌等等。同時民警表示，以任何理由污損、遮擋機動車號牌、不懸掛機動車號牌都是嚴重的交通違法行為，交警部門一經發現必將嚴厲查處。

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