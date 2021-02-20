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2男偷144瓶茅台 一查值50多萬…嚇傻 一口沒喝想還…警察先上門

中國新聞組／北京20日電
彭某和楊某到公司偷走老闆的144瓶茅台酒。（取材自齊魯網）
彭某和楊某到公司偷走老闆的144瓶茅台酒。（取材自齊魯網）

山東省臨沂市羅莊區的兩男彭某和楊某過年期間偷走公司144瓶茅台，一查價格發現酒價值50餘萬元，兩人嚇得一口沒敢喝，想要還回去，哪想警察找來了。

齊魯網報導，彭某和楊某想在過年喝酒聚會時在親友面前露個臉，便相約到彭某工作的郯城縣某公司去偷酒。大年初一，他倆驅車來到公司偷走了老闆的144瓶茅台酒。回家上網一查價格，這些茅台酒價值50多萬元，二人頓時嚇懵了，嚇得一口沒敢品嘗。

大年初一早上，這家企業值班員發現廠內地窖的門被打開，發現存放在地窖內價值50多萬元的茅台酒不翼而飛了，立即向警方報案。

接到報警後，郯城警方發現一輛犯罪嫌疑車，車內兩名男子戴著口罩，用遮光板擋住面部。進入郯城時車內只有兩名男子，駛離郯城時車內卻堆滿了酒箱，並且副駕駛嫌疑人懷中還抱著一箱酒。

經過追踪，辦案人員找到了已經裝好車牌的可疑車輛，嫌疑人彭某也被抓獲，同夥楊某迫於警方壓力投案自首。

經審訊，彭某是案發企業的員工，常在下班之餘與工友閒談，得知工廠的地窖內有老闆存放的好酒，這讓彭某心動不已。春節期間，彭某一直惦記著地窖內的好酒，認為「順」上一部分回家請親友喝酒是極有面子的事，於是他把想法告訴了朋友楊某。

大年初一凌晨1點，二人潛入企業後避開值班人員，打開地窖發現裡面堆放了大量好酒，也沒細看就把12箱酒全部搬上了車。回家後，彭某打開酒箱發現裡面全是茅台，上網查詢此款茅台的價格，發現價值50多萬元，二人當場嚇懵了，意識到闖了大禍。他倆一瓶也沒敢喝，準備再偷偷給運回去，卻沒想到民警這麼快就找上門來。

目前，失竊的茅台酒已全部追回，犯罪嫌疑人彭某和楊某因涉嫌盜竊罪被郯城警方依法刑事拘留。

警察

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