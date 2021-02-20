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湖南大頭娃娃事件 商家被罰200萬 63人獲賠102萬

中國新聞組／北京20日電
涉事固體飲料。（取材自澎湃新聞）
涉事固體飲料。（取材自澎湃新聞）

湖南省日前發生兒童食用蛋白質飲料「倍氨敏」，成為頭骨畸形的「大頭娃娃」事件，相關商家被罰款200萬元，63名該產品的消費者已獲賠102萬元。

涉事母嬰用品店。（取材自澎湃新聞）
涉事母嬰用品店。（取材自澎湃新聞）

觀察者網報導，湖南永興縣去年5月5名家長反映其小孩在食用從該縣愛嬰坊母嬰店購買的湖南唯樂可健康產業有限公司產品「倍氨敏」後，身體出現異常情況。湖南省市場監管局調查後表示，此次事件是經銷商為擴大產品銷售，對產品性能作誇大宣傳的欺詐、誤導消費事件。

來源：youtube

報導稱，永興縣市場監管局向愛嬰坊母嬰店下達「行政處罰決定書」，責令其立即停止虛假宣傳行為，對經營者作出行政處罰，頂格罰款200萬元，將涉事產品委託生產商唯樂可公司、代理銷售商唯寶公司涉嫌虛假宣傳的違法行為移送長沙市市場監督管理局另案查處，對生產商德恒公司涉嫌虛假宣傳的違法行為移送天津市市場監督管理部門處理，並對涉及「倍氨敏」投訴的63名消費者進行調處，由經營者按照「退一賠三」的標準進行賠償，已賠償102萬元。

永興縣市場監督管理局製定了「開展嬰幼兒配方食品專項整治工作實施方案」，專門對特殊食品、固體飲料等食品進行為期一個月的大排查大整治。

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