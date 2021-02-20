我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

她18歲被拐…33年後回四川老家 八旬母：沒變，就是老了

中國新聞組／北京20日電
楊德蓉（右）隔了33年終於回到老家，與老母（左）相聚，兩人情緒皆十分激動。（取材自紅星新聞）
楊德蓉（右）隔了33年終於回到老家，與老母（左）相聚，兩人情緒皆十分激動。（取材自紅星新聞）

中國四川自貢市女子楊德蓉在33年前（當時18歲）被人拐騙到山東，雖然後來幸運遇到現在的丈夫，並育有一兒一女，但多次嘗試尋親都沒有成功。直到17日，在志願者、警方和社會各界的幫助下，已經51歲的楊德蓉總算趁新年期間圓夢，回到闊別數十個寒暑的老家富順縣，並與82歲老母親張德芬激動相認。

香港01報導，張德芬憶述，女兒生於1970年，在1988年農曆7月22日午飯後外出，自此杳無音信。楊德蓉回憶，當時她遇上楊姓村民，楊聲稱可以帶其到山東打工賺錢，她未跟家人打招呼就前往山東。結果，楊德蓉被拐騙到農村，幸好遇到現在的丈夫劉某好心收留，才逃過一劫並組建家庭。

楊德蓉一家終於團圓。（取材自紅星新聞）
楊德蓉一家終於團圓。（取材自紅星新聞）

其實，楊德蓉一直很想家，但小學一年級便輟學、不識字且思維簡單的她就是不知從何做起；在只記得父母、哥哥、姐姐名字及家鄉等幾個簡單的信息下，即使丈夫多次幫忙，尋親仍以失敗告終。直到去年10月，楊德蓉向同村中的網格員（駐區的社區民警）紀風輝提及自己的經歷，紀風輝便熱心地轉告「寶貝回家」的志願者衛兵，由其協助整理資料並發布尋親消息。

不久，一名看到消息的老中醫把消息轉到自己的「自貢校友群」，希望同學們協助，其中一名自貢警員透過有限的資料，找到疑似楊德蓉的哥哥楊德壽。核對後，除了名字有出入，雙方其他細節均符合，最終去年11月，經照片、視像辨認後，楊德蓉證實就是楊家一員。

17日下午2點左右，楊德蓉跟著哥哥回到久違的家，與母親、親友們緊抱，喜極而泣。張德芬看著女兒稱「一點沒有變，就是老了」。

中國 香港

上一則

舊照片的「神秘代碼」 藏著祖母的浪漫愛情故事

下一則

假期另類打工！她當上門「鏟屎官」 8天賺1400元人民幣

延伸閱讀

英徵90名「自願染疫」者人體實驗 掀起爭議

英徵90名「自願染疫」者人體實驗 掀起爭議
山東遊客帶活雞去動物園釣老虎 殘忍視頻網全怒了

山東遊客帶活雞去動物園釣老虎 殘忍視頻網全怒了
山東蛋糕店起火 一家9口7死 大兒子晨跑躲過一劫

山東蛋糕店起火 一家9口7死 大兒子晨跑躲過一劫
去打疫苗 楊安澤組織3500志願者助預約

去打疫苗 楊安澤組織3500志願者助預約

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
香港壹傳媒創辦人黎智英。(美聯社)

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

2021-02-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制