她18歲被拐…33年後回四川老家 八旬母：沒變，就是老了

楊德蓉（右）隔了33年終於回到老家，與老母（左）相聚，兩人情緒皆十分激動。（取材自紅星新聞）

中國 四川自貢市女子楊德蓉在33年前（當時18歲）被人拐騙到山東，雖然後來幸運遇到現在的丈夫，並育有一兒一女，但多次嘗試尋親都沒有成功。直到17日，在志願者、警方和社會各界的幫助下，已經51歲的楊德蓉總算趁新年期間圓夢，回到闊別數十個寒暑的老家富順縣，並與82歲老母親張德芬激動相認。

香港 01報導，張德芬憶述，女兒生於1970年，在1988年農曆7月22日午飯後外出，自此杳無音信。楊德蓉回憶，當時她遇上楊姓村民，楊聲稱可以帶其到山東打工賺錢，她未跟家人打招呼就前往山東。結果，楊德蓉被拐騙到農村，幸好遇到現在的丈夫劉某好心收留，才逃過一劫並組建家庭。

楊德蓉一家終於團圓。（取材自紅星新聞）

其實，楊德蓉一直很想家，但小學一年級便輟學、不識字且思維簡單的她就是不知從何做起；在只記得父母、哥哥、姐姐名字及家鄉等幾個簡單的信息下，即使丈夫多次幫忙，尋親仍以失敗告終。直到去年10月，楊德蓉向同村中的網格員（駐區的社區民警）紀風輝提及自己的經歷，紀風輝便熱心地轉告「寶貝回家」的志願者衛兵，由其協助整理資料並發布尋親消息。

不久，一名看到消息的老中醫把消息轉到自己的「自貢校友群」，希望同學們協助，其中一名自貢警員透過有限的資料，找到疑似楊德蓉的哥哥楊德壽。核對後，除了名字有出入，雙方其他細節均符合，最終去年11月，經照片、視像辨認後，楊德蓉證實就是楊家一員。

17日下午2點左右，楊德蓉跟著哥哥回到久違的家，與母親、親友們緊抱，喜極而泣。張德芬看著女兒稱「一點沒有變，就是老了」。