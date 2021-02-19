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難了！男子醉躺地鐵座椅 一剎車…整顆頭卡進扶手！

記者林則宏／綜合報導
消防員花了約5分鐘，才順利協助男子脫困。（視頻截圖）
消防員花了約5分鐘，才順利協助男子脫困。（視頻截圖）

據上海媒體報導，一名男子日前晚間酒後搭乘上海地鐵8號線，橫躺在車廂內的座椅上休息，結果列車到站時一剎車，男子的頭往前衝，剛好卡進座位旁的扶手內進退不得，最後只得出動消防隊到場，卸下扶手才讓男子的頭順利解套。

據東方網報導，16日晚間10時48分左右，上海市楊浦區消防救援支隊接到報警，在軌交8號線列車上，一名乘客的頭卡在列車座椅與右側金屬扶手間的空隙裡。

因當時列車仍在運行中，頭被卡住的男子暫時也沒有生命危險，消防救援站獲報後就先趕到列車終點站，等候列車進站再處理。

從網友拍攝的現場影片可以看到，頭被卡住的男子約莫5、60歲，整個人完全橫躺在列車座椅上。由於列車車廂的金屬扶手與座椅間剛好有個圓弧狀的空隙，男子的頭當時就不偏不倚正好鑽進空隙中，拔不出來。

這名男子的女兒表示，兩人當晚去親戚家吃飯，喝了些酒。當時車廂內乘客不多，男子因酒醉就躺在座椅上睡著了，結果列車剎車時，在慣性作用下，男子的頭就卡進去了。

消防員最後花了約五分鐘時間，用扳手卸掉座椅的扶手，才順利協助該名男子脫困。

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