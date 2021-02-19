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近照「胖了、老了」… 入獄10年 前首富黃光裕年節重獲自由

記者林則宏／綜合報導
網路流傳的國美創辦人黃光裕（左）近照，其神情已不復當年飛揚跋扈。（取材自券商中國）
網路流傳的國美創辦人黃光裕（左）近照，其神情已不復當年飛揚跋扈。（取材自券商中國）

國美零售17日公告，公司控股股東黃光裕已於16日正式獲釋。由於市場早前已知悉此一訊息，國美零售16日在香港的股價因此狂飆，全日漲幅高達33.93%，收報港幣2.25元，創2015年5月以來新高。國美零售今年以來累計漲幅更已超過140%。

黃光裕現年52歲，為國美電器控股有限公司前董事局主席。在阿里巴巴、京東等電商尚未崛起之際，黃光裕才是中國的零售之王，被視為是中國家電零售業連鎖模式的創始人。

黃光裕曾在2004年、2005年、2008年三度問鼎胡潤百富榜的中國首富，並曾登上2006年福布斯中國富豪榜榜首。

這位曾叱吒中國商場的首富，2010年被以非法經營罪、內幕交易罪、單位行賄罪判處有期徒刑14年。

服刑期間，黃光裕數次獲得減刑。北京市第一中級人民法院去年6月24日宣布，依法裁定對黃光裕予以假釋，假釋考驗期限自假釋之日起至2021年2月16日止。

黃光裕正式獲釋的消息，一度激勵國美零售股價飆漲，但18日早盤，國美零售股價又大幅拉回，一度下跌逾17.5%。

黃光裕早年家境貧寒，初中未畢業就輟學外出謀生。1986年，黃光裕離開老家汕頭和哥哥黃俊欽北上，在北京前門的珠市口東大街420號盤下一處面積僅約100平方公尺名叫「國美」的店面，開始他的創業之路。這一年，黃光裕剛滿17歲。

財新網指出，黃光裕入獄後，在妻子杜鵑打理下，國美轉型步伐遲滯，業績持續虧損。2020年上半年，國美零售營收下滑44.44%，至人民幣190.75億元，虧損達26.23億元。

黃光裕回歸能否重振國美受到關注。中國證券報指出，許多網友們更期待的是，「一身故事」的黃老闆能直接出道，親自下海參與「「直播帶貨」或參加真人秀節目。

然而根據網路流傳的黃光裕近照，10年牢獄不只讓這位昔日商場梟雄「胖了、老了」，眼神也沒有過往銳利，現在已經變得溫和許多了。

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