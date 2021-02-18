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怕媽媽偷拿…青島6歲娃 自製封條守護壓歲錢

中國新聞組／北京18日電
山東青島6歲男孩上上（化名）自製「封條」鎖住自己6000元的壓歲錢。（取材自半島都市報）
山東青島6歲男孩上上（化名）自製「封條」鎖住自己6000元的壓歲錢。（取材自半島都市報）

山東青島6歲男童上上（化名）為了藏壓歲錢，把自家櫃子用白色膠帶封了起來，還附上本尊照片和手寫封條。照片傳上網惹得網友大笑說，「哈哈哈，實在太可愛啦！」

半島都市報報導，上上在櫃子裡藏了6000元（人民幣，約930美元）壓歲錢，他不僅把櫃子封了起來，還貼上字條「不nóng tōu XX de qián（不能偷XX的錢）」。上上說，「我問哥哥偷不偷我的錢，哥哥說偷，晚上偷」，加上媽媽告訴他，「我的錢就是她的錢」。上上（化名）擔心被弄混，更擔心這筆錢的安全，於是自製「封條」將它們鎖了起來。

最終，媽媽和哥哥保證不再打壓歲錢的主意，並且勸說這筆錢以後可以用來「娶媳婦」，最終獲得孩子的同意，將櫃子「解封」。

看完故事，有網友笑道，「孩子最後還是沒守住」「我12歲的女兒說：唉，年紀還是太輕了」。

還有很多網友分享自己小時候過年討紅包的情景，也有網友說，孩子的壓歲錢都是父母幫忙保管，從銀行開戶到長大以後買車，這些錢都好好地存著。

還有網友分享了自己是如何處理給孩子的壓歲錢的：小朋友會記帳，留給他自己保管也不擔心；有一部分網友還認為，孩子、父母共同管理也是一種合理的方式。

上上（化名）在封條上寫著：「不nóng tōu XX de qián（不能偷XX...
上上（化名）在封條上寫著：「不nóng tōu XX de qián（不能偷XX的錢）」。（取材自半島都市報）

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