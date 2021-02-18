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4兩撥3萬億…信陽毛尖蹭熱度？改名國龍茅台

中國新聞組／北京18日電
貴州茅台集團的貴州茅台酒。（取材自知乎）
貴州茅台集團的貴州茅台酒。（取材自知乎）

港股上市公司信陽毛尖日前發布公告，擬改名為國龍茅台。消息傳出引發熱議，有網友評論，這是要「四兩撥3萬億啊」。港股開盤後，信陽毛尖跳空高開，漲幅一度超過30%。

港股上市公司信陽毛尖集團發布公告，稱擬改名為國龍茅台。（取材自紅星新聞）
港股上市公司信陽毛尖集團發布公告，稱擬改名為國龍茅台。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，信陽毛尖解釋更名的原因。首先，國龍茅台將更能反映集團業務發展的現況及發展方向；其次，新名稱能為公司確立更合適的企業形象及身分，有利於業務發展。

消息傳出，相關話題立刻登上微博熱搜。由於A股茅台市值超過3萬億元（人民幣，下同，約4650億美元），信陽毛尖在港股市值不到7億港元（約9030萬美元），有評論直言這是「四兩撥3萬億啊」。有網友分析，「有名氣、有排面、有熱度，典型的皮包公司起名慣用套路」。

信陽毛尖集團曾舉行集團揭牌與籌建中國國際茶學院儀式，號稱該學院由信陽毛尖集團斥資...
信陽毛尖集團曾舉行集團揭牌與籌建中國國際茶學院儀式，號稱該學院由信陽毛尖集團斥資15億元打造，將成為國內首家茶行業民辦大學。（取材自百度百科）

據報導，事實上信陽毛尖還確實能和茅台沾上關係，至於來由則是股權收購。

2021年2月2日，信陽毛尖子公司牡丹江龍晉酒業以代價8000萬港元（約1031萬美元），與北京耀萊龍微酒業訂立全部股權買賣協議。北京耀萊龍微酒業的業務夥伴上海高誠是酒類業務的營銷專家。上海高誠已推出貴州茅台、五糧液等著名酒類品牌的推廣。

據了解，信陽毛尖蹭熱點已不是第一次，起初這是一家石油化工企業，公司於2001年在香港聯交所主板上市。信陽毛尖的證券名稱，也是這家公司為蹭茶葉市場熱度改來的，方式也是通過股權收購。

被併購的信陽毛尖也大有來頭，早在1915年的巴拿馬萬國博覽會，信陽毛尖就曾獲金獎，早前還是與國酒茅台一併享譽世界的名牌。

不過從財務報告來看，茶葉生意並沒有幫信陽毛尖走出困境，否則也不用再次改名，蹭茅台的熱度了。

信陽毛尖集團官網上仍顯示集團原來的英文名。（網頁截圖）
信陽毛尖集團官網上仍顯示集團原來的英文名。（網頁截圖）

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