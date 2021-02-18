川女玩高空繩索 「掛」半空嚇暈 救援過程又滑脫掉溪流

一名紅衣女子在體驗高空繩索項目時被「掛」半空中，嚇暈了過去。（取材自紅星新聞）

四川德陽中江縣一景區日前發生一起意外。一名53歲紅衣女子在體驗高空繩索項目時被「掛」半空中，嚇暈了過去。在救援人員救援過程中，女子從安全帶中滑脫，掉入下方溪流中。女子被救起後送往當地醫院救治，目前已無大礙，景區已停業整頓。

紅星新聞報導，四川德陽中江縣繼光鎮繼光花溪地，16日出現了驚險一幕。一名紅衣女子體驗高空繩索項目時，被「掛」半空中嚇暈，場面十分驚險。

據報導，網民提供的照片顯示，紅衣女子被一根安全繩懸掛在空中不停旋轉，她身上所繫安全繩已經滑到胸部以上，看上去十分驚險。隨後，有幾名人員靠近，準備施救。目擊者介紹，就在施救過程中，女子從安全繩滑落，墜入下方溪流中，隨後獲救。

據花溪地項目負責人李俊表示，「當時女子在走鋼索，有小孩在搖，她就嚇到了，嚇昏了。」李俊表示，該名女子恐高，走玻璃棧道到對面後，走鋼索返回途中，從鋼索上脫落，被安全繩「掛」在半空中，由於受到驚嚇暈了過去。兩名救援人員先後前去救援，拖著她的手，準備把她帶到安全地帶，「那個女的有點重，兩個人提不動，提了一兩分鐘，手就滑了，那個女的就掉到水裡去了。岸邊人員把她從水裡救了起來。」