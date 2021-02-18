我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

全球首例！英國批准「自願染疫」人體實驗

川女玩高空繩索 「掛」半空嚇暈 救援過程又滑脫掉溪流

中國新聞組／綜合報導
一名紅衣女子在體驗高空繩索項目時被「掛」半空中，嚇暈了過去。（取材自紅星新聞）
一名紅衣女子在體驗高空繩索項目時被「掛」半空中，嚇暈了過去。（取材自紅星新聞）

四川德陽中江縣一景區日前發生一起意外。一名53歲紅衣女子在體驗高空繩索項目時被「掛」半空中，嚇暈了過去。在救援人員救援過程中，女子從安全帶中滑脫，掉入下方溪流中。女子被救起後送往當地醫院救治，目前已無大礙，景區已停業整頓。

紅星新聞報導，四川德陽中江縣繼光鎮繼光花溪地，16日出現了驚險一幕。一名紅衣女子體驗高空繩索項目時，被「掛」半空中嚇暈，場面十分驚險。

據報導，網民提供的照片顯示，紅衣女子被一根安全繩懸掛在空中不停旋轉，她身上所繫安全繩已經滑到胸部以上，看上去十分驚險。隨後，有幾名人員靠近，準備施救。目擊者介紹，就在施救過程中，女子從安全繩滑落，墜入下方溪流中，隨後獲救。

據花溪地項目負責人李俊表示，「當時女子在走鋼索，有小孩在搖，她就嚇到了，嚇昏了。」李俊表示，該名女子恐高，走玻璃棧道到對面後，走鋼索返回途中，從鋼索上脫落，被安全繩「掛」在半空中，由於受到驚嚇暈了過去。兩名救援人員先後前去救援，拖著她的手，準備把她帶到安全地帶，「那個女的有點重，兩個人提不動，提了一兩分鐘，手就滑了，那個女的就掉到水裡去了。岸邊人員把她從水裡救了起來。」

救援人員救援過程中，女子從安全帶中滑脫，掉入下方溪流中。（取材自紅星新聞）
救援人員救援過程中，女子從安全帶中滑脫，掉入下方溪流中。（取材自紅星新聞）

上一則

4兩撥3萬億…信陽毛尖蹭熱度？改名國龍茅台

下一則

河南猴子從後偷襲女遊客 意外扯下假髮自己也呆了

延伸閱讀

歌唱家黃靖懿 獲全美亞裔英雄獎

歌唱家黃靖懿 獲全美亞裔英雄獎
金山灣景區SF MARKET 高容量疫苗接種中心開幕

金山灣景區SF MARKET 高容量疫苗接種中心開幕
金山灣景區SF MARKET 高容量疫苗接種中心開幕

金山灣景區SF MARKET 高容量疫苗接種中心開幕
湖北網紅吊橋「側翻」多人跌落 目擊者：遊客刻意搖晃

湖北網紅吊橋「側翻」多人跌落 目擊者：遊客刻意搖晃

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
香港壹傳媒創辦人黎智英。(美聯社)

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

2021-02-17 09:56
孫宇晨買入1,000萬美元的遊戲驛站（GameStop）股票，目前都被套牢。（鏈新聞）

中國富豪孫宇晨自爆買GME股票大虧 損失或達80%

2021-02-11 07:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕