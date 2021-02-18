一氧化碳超標？看電影暈又吐 浙江63人送醫
浙江東陽市一間影廳日前傳出罕見意外，有數人在觀影時出現頭暈、嘔吐等不適狀況。東陽市衛生單位將63人送醫檢查，初步判斷為一氧化碳濃度超標引起，涉事場所已暫停營業，具體原因正在進一步調查中。
據「東陽發布」微信公眾號消息，17日晚上6時許，浙江東陽市巍山鎮新天地電影院一影廳有數人在觀影時出現身體不適，據現場視頻，有人被抬上擔架，有多名家長抱著看似昏迷的兒童奔走，還有人疑似當場在急救。
綜合每日經濟新聞等報導，東陽市組織影廳內的63人全部前往醫院進行健康檢查，結合現場環境檢測和身體不適者血液檢測結果，初步判斷為一氧化碳濃度超標引起。
當地的巍山中心衞生院指，事故正在進一步調查處理，具體待官方通報。
據報導，事件發生後，東陽市公安、衛健、生態環境、應急、消防、屬地鄉鎮等部門單位迅速趕赴現場處置，並成立情況調查組、醫療救治組、後續處理組等專項工作組，正在開展事件原因調查、人員檢查治療、安全檢查等後續工作。
報導指出，目前就醫檢查人員均無生命危險，涉事場所已暫停營業，具體原因正在進一步調查中。
戲院屬密閉場所，事發後網民都質疑一氧化碳的來源：「電影院哪來的一氧化碳？空調？」「聽說餐廳就在樓下，是大型商場裏面飯店或餐飲小店的油煙倒灌？」「直燃機供暖啊，多半是進風系統和煙道同房間，煙道洩漏被吸進空調系統裏了。」「希望這63個人都平平安安的！」
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