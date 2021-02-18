一氧化碳超標？看電影暈又吐 浙江63人送醫

一名家長抱著看似昏迷的孩子從影廳出來急忙送醫。（視頻截圖）

浙江東陽市一間影廳日前傳出罕見意外，有數人在觀影時出現頭暈、嘔吐等不適狀況。東陽市衛生單位將63人送醫檢查，初步判斷為一氧化碳濃度超標引起，涉事場所已暫停營業，具體原因正在進一步調查中。

據「東陽發布」微信 公眾號消息，17日晚上6時許，浙江東陽市巍山鎮新天地電影院 一影廳有數人在觀影時出現身體不適，據現場視頻，有人被抬上擔架，有多名家長抱著看似昏迷的兒童奔走，還有人疑似當場在急救。

綜合每日經濟新聞等報導，東陽市組織影廳內的63人全部前往醫院進行健康檢查，結合現場環境檢測 和身體不適者血液檢測結果，初步判斷為一氧化碳濃度超標引起。

當地的巍山中心衞生院指，事故正在進一步調查處理，具體待官方通報。

據報導，事件發生後，東陽市公安、衛健、生態環境、應急、消防、屬地鄉鎮等部門單位迅速趕赴現場處置，並成立情況調查組、醫療救治組、後續處理組等專項工作組，正在開展事件原因調查、人員檢查治療、安全檢查等後續工作。

報導指出，目前就醫檢查人員均無生命危險，涉事場所已暫停營業，具體原因正在進一步調查中。

戲院屬密閉場所，事發後網民都質疑一氧化碳的來源：「電影院哪來的一氧化碳？空調？」「聽說餐廳就在樓下，是大型商場裏面飯店或餐飲小店的油煙倒灌？」「直燃機供暖啊，多半是進風系統和煙道同房間，煙道洩漏被吸進空調系統裏了。」「希望這63個人都平平安安的！」