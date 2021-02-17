學生網名「肖戰糊了」 竟被師罵：你不想混了…

中國男星肖戰。(取材自微博)

近日網上流傳一片段，寧夏銀川永寧縣一老師在網課中疑因學生網絡ID為「肖戰糊了」而批評辱罵學生，「我看你是不想混了」、「是不是要我家訪找你爸媽」，導致該名學生「抑鬱」，事後永寧縣教育局 介入調查。

豆瓣消息指出，事件大致就是一個學生用了「xz糊了」的網名，讓後被一個老師看到了，在課堂上通過老師的身分對學生施壓，各種威脅各種指責一起出籠，這起爭議，讓吃瓜群眾看傻了眼，網友調侃該名老師可能是藝人肖戰的鐵粉，但也有人認為，老師就算是粉絲，如此「恐嚇」學生，恐有損師道尊嚴。

網友文章指出，該名老師生氣罵道：「這個群裡有個叫『xz糊了』的把你的本名報上來，快點六班還是八班的快點你給我出來，就是那個網名叫『xz糊了』那傢伙誰趕緊給我出來，誰？趕緊快點～來～」

老師抓狂表示，「你是不是閒的啊，首先我明確你們數學老師我非常欣賞肖戰，就這一個中心思想，你自己體會啊，就這麼簡單。你在我的面前你敢舞成這樣，我看你也是不想混了，而且從一個側面我可以知道一個信息，你xxx同學不知道你在課餘時間呢是不是瀏覽了一些不良網站了啊？否則xz糊不糊跟你有半毛錢關係？」

老師指出，淨化網絡為青少年創造一個優質的干淨的環境勢在必行。「郭嘉打擊重拳出擊那個黃se的暴力的不良的網絡信息，這是我們所有成娘的拍手稱快的啊，~~」你私底下都偷偷看什麼了啊，回頭我再慢慢找你聊我們開學再見啊，我告訴你你今天全是暴露了，天天追星是吧你閒的是吧？你作業寫好了嗎？你課聽懂了沒？還追星呢。

這位老師似乎越罵越火大，他說，「追星我也不反對，適當的追星追求一個優質的偶像呀是吧，你不要天天給我搞這些有的沒的啊，簡直是，現在的娛樂圈缺乏的就是肖戰這樣正能量的人知道不？人家好歹是接受過全套教育洗禮的科班大學生還是一個設計師，幾十萬那種優質頂級都金字塔尖的設計師，人家半路出道，學舞學唱歌學演戲還做的那麼優秀，是不是惹你嫉妒了還是惹某些人眼紅了啊，然後沒完沒了的全網黑，沒想到我們班還藏著這麼一個，真的是夠了！」