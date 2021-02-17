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山東蛋糕店起火 一家9口7死 大兒子晨跑躲過一劫

中國新聞組／北京17日電
現場視頻顯示，起火房屋為一臨街三樓樓房，火勢凶猛。（視頻截圖）
現場視頻顯示，起火房屋為一臨街三樓樓房，火勢凶猛。（視頻截圖）

山東德州禹城市一蛋糕店16日發生火警，現場住著蛋糕店老闆及家人共9人，其中1人外出跑步逃過一劫；現場救出8人中，7人經搶救無效死亡，一人無生命危險。起火原因正在調查中。　

禹城市委宣傳部通報指出，「富康蛋糕房」清晨6時14分發生火災；網傳影片所見，現場火光熊熊，濃煙冒出，大批消防員到場救火。因起火時間在清晨，有消防人員舉著探照燈進行救援。

綜合媒體報導，當地居民稱，蛋糕店老闆是浙江人，有兩個兒子，在當地經營20多年，開了6家分店；當地人過生日、過壽大多都在此買蛋糕，「人很好，蛋糕買一送一，熟人還經常抹零」。

據報導，老闆一共九口住在二樓，事發時，大兒子外出晨跑步倖免於難，至於另一名火場倖存者，暫不知是誰。　　

因起火時間在早晨，天剛亮，消防人員舉著探照燈進行救援。（視頻截圖）
因起火時間在早晨，天剛亮，消防人員舉著探照燈進行救援。（視頻截圖）

慘劇發生後，有人說，這種結構的房子安全隱患很大，一樓作為商舖，二樓作為住所，因為樓低，為了防止偷盜，二樓的窗戶全部加裝防盜窗，一旦發生火災，二樓的人很難逃生。

不過，也有陰謀論者稱，可能是外出晨跑的人在煤氣灶上做早飯忘記關火，出門為了防盜將門鎖上了。

事後，不少當地人在網上留言哀悼，表示自己從小到大都吃這家店的蛋糕，「上午親眼看著那一面燒黑的牆，心裡挺難受的」、「當年高考後就是生日買的也是她家的蛋糕，真沒想到世事無常，把祝福都借給了別人呀」。

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