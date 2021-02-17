我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再被捕

極端寒流+斷電 全美三分之一原油生產停擺

為證明麻醉藥「一捂就暈」 網紅醫生拿自己做實驗

中國新聞組／北京17日電
@婦產科的陳大夫 用七氟烷做實驗，將自己捂暈，目前相關視頻已刪除，其微博已關閉。（取材自觀察者網）
@婦產科的陳大夫 用七氟烷做實驗，將自己捂暈，目前相關視頻已刪除，其微博已關閉。（取材自觀察者網）

廣東佛山日前發生23歲新進女員工在酒店死亡引發關注。媒體報導「女孩被下藥」，警方屍檢鑑定書中「七氟烷中毒」的細節引起科普博主們討論，一名網紅婦產科醫生為證明麻醉藥能「一捂就暈」，拿自己做實驗。

公安局通報，死者陳女（23歲）與報警彭男（39歲），同為某建築工程公司資料室員工，彭男被指涉嫌強姦（致人死亡）遭逮捕。

澎湃新聞報導稱，據警方屍檢鑑定書顯示，陳女符合因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。這一細節隨後引起網友的關注，不少科普大V也參與討論。

觀察者網報導，對於七氟烷能否「一捂就暈」，粉絲超過200萬的@婦產科的陳大夫認為可行，並介紹吸入性麻醉劑的危險性，呼籲警方徹查七氟烷的流通渠道。博文中一句「還真的有這樣一捂就暈的藥物，那就是乙醚、七氟烷這類高純度的合成化學物」引發爭議，文章被轉發過程，引用頻率最高的就是這一句。

不過，@江寧婆婆、@科學未來人和眾多麻醉科醫生均持否定態度。@江寧婆婆提到@婦產科的陳大夫 的「出圈」言論，稱「這番話很不專業，很不嚴謹，很不負責」，「七氟烷確實是麻醉效果比乙醚更好的化學品，但是要達到『一捂就暈』，乙醚做不到，七氟烷也做不到。一捂就死的化學品倒是很多。」

@江寧婆婆認為，陳大夫及其他醫生或者學者在這個事情上判斷有誤，主要是因為他們只看到報導中提到的死者死於七氟烷，卻並不清楚疑犯的作案手法。

對此，科普博主@科學未來人 也稱，@婦產科的陳大夫 的說法很不嚴謹，或者說是錯誤的，建議其修改博文，以免誤導網友。

沒想到，為保住自己的專業形象，@婦產科的陳大夫直接拿自己做起實驗，寫道「讓你們體會一下我有多嚴謹，我嚴謹起來，連自己都坑」，她竟用七氟烷做實驗，將自己捂暈，目前相關視頻已刪除，其微博已關閉。

據網友反映，視頻中，@婦產科的陳大夫在不反抗不掙扎的情況下，一分多鍾後才被捂暈，根本不是「一捂就暈」。

 在被網友指出七氟烷是「管制藥」後，@婦產科的陳大夫也透過好友發文道歉稱「錯就是錯」，自稱已報警自首，但警察告知其七氟烷並非「管制藥品」，讓她找家醫院當醫療垃圾處理，處理好再向警方匯報，警方會跟進這件事。

警察 公安 微博

上一則

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

下一則

中國春節零售餐飲消費 比去年增長近三成

延伸閱讀

你買對嗎？投資人錯把馮京當馬涼 Clubhouse飆逾1000%

你買對嗎？投資人錯把馮京當馬涼 Clubhouse飆逾1000%
網紅稱「喝油排膽結石」 醫：從未看過病人試完見效

網紅稱「喝油排膽結石」 醫：從未看過病人試完見效
范冰冰瘦成錐子臉 被酸「以為是網紅」

范冰冰瘦成錐子臉 被酸「以為是網紅」
湖北網紅吊橋「側翻」多人跌落 目擊者：遊客刻意搖晃

湖北網紅吊橋「側翻」多人跌落 目擊者：遊客刻意搖晃

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58

天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 居民出動小船撈網撿錢

2021-02-10 08:53
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
世衛專家組組長安巴雷克。（美聯社）

世衛專家組長疑中國首宗新冠病例比官方公布更早出現

2021-02-11 15:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元
巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股