為證明麻醉藥「一捂就暈」 網紅醫生拿自己做實驗

@婦產科的陳大夫 用七氟烷做實驗，將自己捂暈，目前相關視頻已刪除，其微博已關閉。（取材自觀察者網）

廣東佛山日前發生23歲新進女員工在酒店死亡引發關注。媒體報導「女孩被下藥」，警方屍檢鑑定書中「七氟烷中毒」的細節引起科普博主們討論，一名網紅婦產科醫生為證明麻醉藥能「一捂就暈」，拿自己做實驗。

據公安 局通報，死者陳女（23歲）與報警彭男（39歲），同為某建築工程公司資料室員工，彭男被指涉嫌強姦（致人死亡）遭逮捕。

澎湃新聞報導稱，據警方屍檢鑑定書顯示，陳女符合因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。這一細節隨後引起網友的關注，不少科普大V也參與討論。

觀察者網報導，對於七氟烷能否「一捂就暈」，粉絲超過200萬的@婦產科的陳大夫認為可行，並介紹吸入性麻醉劑的危險性，呼籲警方徹查七氟烷的流通渠道。博文中一句「還真的有這樣一捂就暈的藥物，那就是乙醚、七氟烷這類高純度的合成化學物」引發爭議，文章被轉發過程，引用頻率最高的就是這一句。

不過，@江寧婆婆、@科學未來人和眾多麻醉科醫生均持否定態度。@江寧婆婆提到@婦產科的陳大夫 的「出圈」言論，稱「這番話很不專業，很不嚴謹，很不負責」，「七氟烷確實是麻醉效果比乙醚更好的化學品，但是要達到『一捂就暈』，乙醚做不到，七氟烷也做不到。一捂就死的化學品倒是很多。」

@江寧婆婆認為，陳大夫及其他醫生或者學者在這個事情上判斷有誤，主要是因為他們只看到報導中提到的死者死於七氟烷，卻並不清楚疑犯的作案手法。

對此，科普博主@科學未來人 也稱，@婦產科的陳大夫 的說法很不嚴謹，或者說是錯誤的，建議其修改博文，以免誤導網友。

沒想到，為保住自己的專業形象，@婦產科的陳大夫直接拿自己做起實驗，寫道「讓你們體會一下我有多嚴謹，我嚴謹起來，連自己都坑」，她竟用七氟烷做實驗，將自己捂暈，目前相關視頻已刪除，其微博 已關閉。

據網友反映，視頻中，@婦產科的陳大夫在不反抗不掙扎的情況下，一分多鍾後才被捂暈，根本不是「一捂就暈」。

在被網友指出七氟烷是「管制藥」後，@婦產科的陳大夫也透過好友發文道歉稱「錯就是錯」，自稱已報警自首，但警察 告知其七氟烷並非「管制藥品」，讓她找家醫院當醫療垃圾處理，處理好再向警方匯報，警方會跟進這件事。