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大過年尋短見…川男與前妻大吵 從15米高懸崖跳下

中國新聞組／上海16日電
警民接力將男子抬上救護車。（取材自紅星新聞）
警民接力將男子抬上救護車。（取材自紅星新聞）

農曆春節是家戶團圓的節日，但大年初三卻有一名四川男子因與前妻發生感情糾紛，跳下15公尺高懸崖尋短，男子頭部、手臂、腰椎骨折，平武縣公安局江油關派出所民警接到報警後趕到現場，和醫護人員、群眾等一起接力將該男子抬上救護車。

紅星新聞報導，四川平武縣江油關鎮一名劉姓男子14日因與前妻發生情感糾葛，兩人一言不合，劉某跳崖欲結束自己生命。有民眾見狀急忙打電話報警，表示有人跳崖自殺，請求派出所出警救援。

江油關派出所民警趕赴事發現場，發現懸崖約有15公尺高，傷者奄奄一息躺在下方。民警立即撥打急救電話請求醫護人員到達現場救治，並冒著危險順著狹窄的羊腸小路下山救劉男。劉男頭部、手臂、腰椎等位置因骨折已不能移動，但幸好意識仍算清楚，可以表述傷情及事發經過。

醫護人員趕赴現場後，民警配合醫護人員及傷者親屬把傷者抬上擔架。由於山高路窄，民警決定使用擔架接力運送傷者，體力不支就換一批人，十分鐘後終於成功將男子送上救護車送醫治療。

民警現場了解到，傷者劉某當天因與前妻發生情感糾葛，兩人一言不合，劉某跳崖欲結束自己生命。民警提醒，人的生命只有一次，不珍惜自己的生命是對父母、對兒女極不負責任的做法。

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