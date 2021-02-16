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副總裁微信發紅包 5員工沒搶…差點被開除！

中國新聞組／北京16日電
5名員工因農曆春節沒搶紅包而差點丟了工作。（取材聚焦新聞）
5名員工因農曆春節沒搶紅包而差點丟了工作。（取材聚焦新聞）

中國5名房企員工因農曆春節沒搶紅包，竟差點丟了工作。北京房企「美好置業」的分管行銷集團副總裁，除夕夜在公司微信群組裡發了45個紅包，事後發現有5名員工沒領紅包，他隨即在群組訓誡，要求5人道歉檢討，還要主動發200元人民幣（約31美元）紅包，否則將踢出群組，年後處理。消息一出引發網友議論。

廣州新聞電台報導，該名副總裁發現有員工沒搶紅包，立刻在群組發表「牛年第一次訓誡」，指出「對於營銷大群的訊息內容超過24小時不予關注，先不談責任心的問題，最基本的職業素養何在？還能不能勝任目前的工作？」他強調，過年不是放羊，很多同事依然堅守在自己的崗位上。

最後，該名副總裁提出處理意見，要求總部負責行政的人員個別通知，並讓這些員工當日下午4時前道歉檢討，還要主動發人民幣200元紅包；如果執行不到位，下午4時後移出群組，年後處理。

副總裁李駿在年前剛剛加盟「美好置業」。（取材自微博）
副總裁李駿在年前剛剛加盟「美好置業」。（取材自微博）

據了解，副總裁李駿在年前剛剛加盟「美好置業」，業界人士表示，此舉可能是為了立威。對此，網友批評：「給員工8小時薪資，得24小時操心公司」、「難道不搶紅包就是不關注？」還有人吐槽：「股票都快跌沒了，還這麼牛呢！」

中國基金報報導，今年以來，美好置業股價徘徊於3.8元左右。但自1月15日起，連續六個交易日內一路跌停，市值在短短數日蒸發近38億元人民幣（約5.88億美元），只好啟動回購程序。而財報顯示，美好置業2020年前三季度，歸屬上市公司股東的淨利潤為-1.43億元。

此外，有法律人士指出，如果美好置業因此將這些員工解僱，屬於違法解除勞動合同，包括：第一，辭退理由不成立；第二，辭退方式不合法。就憑這兩個違法事由，被辭退的員工可以依法找公司尋求賠償。

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