溫州鳳陽門牌換成「墓牌」挨轟 官方：是百年村名

鳳陽村門牌引起熱議。 （取材自澎湃新聞）

日前有浙江村民上傳視頻，指責當地政府將該村一條街的門牌都寫成「墓牌」，視頻也引發網友憤怒。對此，當地政府工作人員解釋「門牌沒有錯」，「墓牌」是該村的「自然村名」。

日前網傳視頻顯示，溫州鳳陽村村民家門口標有「鳳陽村墓牌」3號、5號和6號的多個門牌。一名女性村民說，「門牌都寫錯了，一排過來都這樣寫，過分得狠」。網友則紛紛怒轟官方不負責任，「這樣的門牌還往上釘」。

澎湃新聞報導，次日，鳳陽畬族鄉政府工作人員出面表示，門牌沒有錯，「墓牌」是當地地名，是一個自然村。記者用手機 掃描門牌上的二維碼後也發現，該戶所屬鄉鎮名為「鳳陽畬族鄉」，村（居、社區）名為「鳳陽村」，自然村名為「墓牌」。

鳳陽村村官則稱，「墓牌村早在100多年前就已叫這個名稱」，視頻發布者是「從外地嫁入當地」，對當地地理「不了解」。還有媒體報導，在當地公安 機關「介入處理」後，視頻發布者已經發布「澄清道歉視頻」。

不過，一些網友對這個官方「闢謠」提出質疑：既然是「自然村名」，那為什麼門牌上不寫「墓牌村」？還有人表示，即便此女是「從外地嫁入當地」，也應該和夫家人及街坊鄰居有所交流，看來可能連本地村民對這個「100多年前的村名」都「不太了解」。