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湖北網紅吊橋「側翻」多人跌落 目擊者：遊客刻意搖晃

中國新聞組／北京15日電
湖北宜昌網紅吊橋側翻，多人跌落茶園。（視頻截圖）
湖北宜昌網紅吊橋側翻，多人跌落茶園。（視頻截圖）

春節期間，不少民眾蜂擁至各景點走春，不過湖北宜昌一座「網紅吊橋」疑似人數超載，不堪負荷而側翻，導致多人掉落茶園，幸好沒有人員受傷。

封面新聞與觀察者網報導，現場視頻顯示，當時黑壓壓的一群人站在橋上，且有不少人在橋上看似刻意搖晃。

來源：YouTube

當地鄉政府工作人員表示，事發地點不是景區，只是一個公共休閒設施，對遊客免費開放。這座軟橋限重為20人，但由於正值春節，村民遊興較高，未聽從茶園勸導員勸阻，最終軟橋上載了20多個人。

湖北宜昌網紅吊橋側翻。（視頻截圖）
湖北宜昌網紅吊橋側翻。（視頻截圖）

工作人員說：「年輕人興致一來，就在上面晃橋。」最終發生意外。所幸軟橋高度不高，最高離地面只有2米，掉下去的人並未受傷。工作人員表示，茶園已採取了安全措施，已用繩索固定吊橋。

網友對此紛紛表示：「隨便搭個網就是網紅橋了嗎？」、「這種吊橋幾乎每個景區都有，但總有幾個傻逼喜歡在上面晃」、「估計都練過輕功」。

貴州一景區的網紅搖搖橋從中段發生斷裂。（視頻截圖）
貴州一景區的網紅搖搖橋從中段發生斷裂。（視頻截圖）

無獨有偶，貴州景區也有一座網紅橋發生意外。新浪網報導，貴州畢節大方縣奢香古鎮內的一座網紅橋，突然發生斷裂，橋上的鋼架彎曲砸向地面。

視頻畫面中，不少人正從橋上撤離，現場圍滿了遊客。事發時，大批遊客正在橋上游玩通行，突然橋體發生斷裂坍塌，有多名遊客未能及時逃離，橋下疑似也有遊客受傷。

事發後，景區工作人員迅速趕赴緊急處置。目前，景區方面暫未做出回應，相關設施已停運。

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