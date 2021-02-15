僅初中學歷 男搭順風車 騙12女交往詐千萬

涉嫌與12名女性談戀愛騙財的楊某鋒。（視頻截圖）

一名只有初中學歷的34歲男子，謊稱自己是大老闆追求女性，待兩人確定交往後，男子就開始以資金周轉、公司被查稅等藉口，向女子借錢，拿些些錢去買跑車、手機 。據了解，受害者包括兩名阿里女員工，其中一位被騙金額超過555萬人民幣 ，而該名男子最終遭逮，並被判處無期徒刑。

紅星新聞報導，受害人之一的陸姓女子表示，她在2017年6月坐順風車認識楊姓男子，兩人在2018年2月確定戀愛關係，此後，楊男就以公司資金周轉不了跟她借錢，之後還讓陸女聯繫她的陳姓友人兌換美元 。然而，在他們都把錢匯給楊男後，楊男卻從此聯絡不上，陸女等了兩天才報案，稱自己被騙170萬，陳某被騙了660萬元。

警方調查後，發現被騙的不只陸女，一名就職於阿里巴巴的陶姓女子，2017年7月透過滴滴順風車結識楊男，兩人發展成戀愛關係後，楊男同樣以資金周轉、逃稅被查、拖欠工資等理由向她借款，陶女先後共借出1151餘萬元人民幣，楊男雖歸還了部分，她仍損失逾555萬元。

不僅如此，同樣在2017年6、7月時，楊男也循上述手段，跟另一位同樣在阿里巴巴上班的龐姓女子借了百萬餘元，經多次催討才還款近75萬，龐女約損失26萬元。

據浙江省杭州市人民檢察院向法院指控顯示，遭楊男詐騙的女性有12位，金額共計人民幣4050餘萬元、美元125萬餘元，楊男歸還人民幣2110餘萬元、美元22萬餘元後，被害人損失仍高達人民幣1940餘萬元，美元102萬餘元。

據報導，調查發現，楊男曾成立一家紡織公司，但該公司一直處於虧損狀態，此外，他還投資過另一家家居公司，但2019年已退股，尚有85萬未歸還。

調查還發現，楊男生活非常奢華，他曾在富陽富春山居休閒事業有限公司打高爾夫，買了蘋果電腦、iPhone、華為跟JUICELL手機，還擁有一輛白色的藍寶堅尼SUV車輛，並在中國太平洋人壽買了保險。

浙江省杭州市中級人民法院經過庭審後認為，楊男行為已構成詐騙罪，造成被害人經濟損失及心理創傷，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。