馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

貌似阿里巴巴創辦人馬雲 的男童范小勤，憑著「小馬雲」稱號紅極一時，馬雲近期接連遭整肅，范小勤也人氣不再，已被網紅公司解約送返鄉下；據了解，13歲的他，連「2+2等於幾？」都答不出來，身高如5、6歲孩童，腿上滿是針孔。有人猜測他是否被注了抑制生長的激素。

綜合陸媒報導，「小馬雲」回到老家江西省永豐縣石馬鎮河山自然村。村民透露，「小馬雲」回到老家已經有一個多月的時間，但生活一樣不得安寧，很多人聽到消息後來看熱鬧。

「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

據報導，范小勤出生貧戶，因為家境困難，和哥哥從未上過學；意外走紅後，代言、搞直播、拍電影 等邀約不斷。2017年9歲的范小勤被一家公司接到石家莊上學，2020年疫情 爆發後，校方發現范小勤沒上網課；不過，「小馬雲」的4個抖音帳號卻每日有更新。

報導指出，包括「小馬總美食」、「小馬雲保母」、「小馬雲生活紀錄」和「小馬雲總裁」，粉絲從幾萬到幾十萬不等；但相對現在的頂級網紅擁過百萬粉絲，甚至上千萬，可見「小馬雲」人氣不再，這棵「搖錢樹」沒落，故被網紅公司解約拋棄。

已經13歲的「小馬雲」皮膚黝黑、身材發胖，說話還口齒不清，被問到2+2等於多少的時候，第一次說2，第二次說3。數手指也搞不清3和4，智力堪憂。

「小馬雲」唯一擅長的，就是在鏡頭前喊著網紅公司教他的口號：「阿里、阿里巴巴、阿里巴巴給我快一點起來……」。每當「小馬雲」看到有人拿手機拍他的時候，不是朝著鏡頭打招呼和飛吻，就是要拍攝者，給錢、給錢。

來源：公知时刻來源

「小馬雲」的健康更令人擔憂，13歲的他個子十分矮小，看來像五六歲的孩子；更讓人吃驚的是，腿上布滿了密麻麻的針孔，懷疑是否為了讓「小馬雲」持續掙錢，給他注射了抑制生長的激素。

有人問了「小馬雲」身上的針眼是怎麼回事？他說，有一次腳受傷，是保母帶他到醫院打針。

「小馬雲」」況曝光後，令不少網民欷歔不已：「大馬雲遭整肅了，「小馬雲」沒流量也被拋棄了。」

「農村很多這樣的孩子，變成了互聯網時代下的犧牲品。」「真廢了，消費完了就扔，像垃圾一樣，吃人的資本。」