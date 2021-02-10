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「吹哨醫」艾芬遭誤診近失明 實名舉報愛爾眼科

記者賴錦宏／綜合報導
艾芬右眼視網膜脫落，幾近失明。（取材自上游新聞）
艾芬右眼視網膜脫落，幾近失明。（取材自上游新聞）

武漢抗疫醫生艾芬在「愛爾眼科」治療眼疾後，出現視網膜脫離右眼近乎失明一事繼續發酵。9日上午，艾芬在其個人新浪微博發文稱，已於2日下午，向武漢市衛健委醫證醫管部門遞交「實名舉報湖北愛爾眼科總院醫療行為違法違規問題」的舉報信。

據搜狐新聞網報導，艾芬的舉報信詳列該院診治過程中的相關問題。

艾芬日前接受自由亞洲電台訪問時表示，她以為自己近視，半年前到愛爾眼科醫院就診，但院方診斷為白內障，並為她換上價值達人民幣3萬元的水晶體。之後她向醫院反映稱眼睛還是看不清楚，但院方不重視，10月便出現視網膜剝離，事實上她的眼睛是因為眼底問題導致視力下降。

來源：SolSmilla

艾芬並在微博發文稱，她曾向主治醫師索取手術前的晶體照片，對方發來一張白內障病變很嚴重的照片，她覺得這「明顯是弄虛作假」，因為她複診時醫師電腦上顯示的白內障程度非常輕。

她昨天再於微博上表示，她是醫師，不是醫鬧，希望愛爾醫院公布她正確的術前白內障照片並誠實解決問題，「醫療過程的很多儀器設備操作文書都需要用眼。如果國家需要，我還要戴上護目鏡穿上防護服衝上一線」。

愛爾眼科醫院2020年12月31日曾發布聲明稱，艾芬右眼為高度近視併發性白內障，且術後視力較術前明顯提高，眼底視網膜平復，否認篡改和調換艾芬的病歷和檢查資料；院方已成立集團調查工作組並赴武漢調查。院方並說，願意為艾芬後續治療提供幫助，並已積極聯絡艾芬回院複查。

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